快訊

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

這次是真的！辛龍正式宣告復出 演出、尾牙開跑「我們現場見」

亞馬遜力拼生鮮雜貨電商 在美試推「半小時達」配送服務

中央社／ 舊金山1日綜合外電報導

美國電商業巨頭亞馬遜（Amazon）今天起在美國2城市西雅圖和費城部分地區測試推出生鮮食品與日用雜貨在30分鐘內送達的「極快速」配送服務，加強努力拓展美國市場版圖。

綜合法新社和路透社報導，這項名為「亞馬遜即時」（Amazon Now）的新功能涵蓋「數千項」商品，包括生鮮食品、日用品、藥品和消費電子產品。

亞馬遜Prime會員享有每筆訂單3.99美元起的優惠運費，非Prime會員最低運費則為13.99美元。訂單金額若未滿15美元則加收1.99美元費用。

傳統上快速配送服務非常適合網購單項商品的衝動購物，而非一次購買多件商品的日用品採買，因此零售業者對這項做法感興趣。

亞馬遜在美國生鮮雜貨配送上與連鎖量販店沃爾瑪（Walmart）的Walmart+及電商Instacart競爭。亞馬遜今年8月起提供Prime會員當日配送服務，目前已擴及美國1000多座城市，目標年底前增至2300個城市。

亞馬遜今天解釋，新的快速配送服務是利用專為提升訂單處理效率的小型設施，並將這些設施策略性設在西雅圖及費城部分地區顧客居住和工作地點附近。

美國 生鮮 電商 運費 沃爾瑪 亞馬遜

延伸閱讀

H-1B簽證獲批 亞馬遜最多 勞動市場重大轉變

科技教父vs.長庚大學教授劉順仁「王道經營會計學」讓企業隱性價值現身

亞馬遜結盟Google 共同開發多雲端網路服務 台廠歡呼

亞馬遜 與Google攜手雲端直連 跨雲架構成為新趨勢

相關新聞

「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司

電影「大賣空」主角原型貝瑞表示，特斯拉「市值過高到很離譜」，而馬斯克的薪酬方案，恐加劇稀釋股東價值。

DRAM吃緊難解！全球兩大供應商憂供過於求 保守增產聚焦長期獲利

DRAM需求攀上歷史新高，導致過去幾周記憶體價格飆漲至幾乎「難以負擔」的水準。全球兩大DRAM供應商三星電子和SK海力士...

聯準會降息預期升溫！緩解日公債殖利率攀升擔憂 亞股普遍收紅

美國最新經濟數據表現疲軟，強化市場對於聯準會12月降息的預期，同時緩解對日本公債殖利率攀升的擔憂，亞洲股市今天普遍收紅

南韓酷澎爆逾3千萬個資外洩！陸籍嫌疑人身分曝光 公寓密碼也外流

南韓酷澎（Coupang）爆發個資外流事件，代表朴大俊今天表示，將個資外流的中國籍嫌疑人之前是開發認證系統的工程師；另外...

日銀暗示本月可能升息 日股開高走低、收盤近乎持平

日本央行日本銀行（BoJ）總裁植田和男暗示本月可能升息後，東京股市昨天重挫，今天開盤後雖收復部分失土，但終場前漲幅逐漸收...

Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡

隨著投資人日益預期聯準會（Fed）本月再次「鷹式降息」，美債殖利率曲線預料恢復陡峭態勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。