「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
電影「大賣空」（The Big Short）劇照。美聯社
電影「大賣空」主角原型貝瑞表示，特斯拉「市值過高到很離譜」，而馬斯克的薪酬方案，恐加劇稀釋股東價值。

貝瑞11月30日在他的Substack付費電子報Cassandra Unchained說，「特斯拉市值過高到離譜的地步，而這個情況已經很久了」。在不實施庫藏股的情況下，特斯拉的股票薪酬，以以每年3.6%的速度稀釋股東權益，而馬斯克的1兆美元薪酬方案，恐加劇稀釋情況。

特斯拉董事會日前通過馬斯克薪酬方案，若特斯拉達成一系列里程碑，馬斯克有望在未來十年獲得總價1兆美元的股票。

特斯拉股價在截至最近一個交易日（1日）收盤時，預估本益比為209倍，遠高於五年平均值的94倍。據LSEG彙整數據，標普500指數目前預估本益比為22倍左右。另據彭博彙整數據，特斯拉今年來股價上漲6.5%，遠遠落後那斯達克100指數21%的漲幅。

貝瑞持續看空高價科技股，之前也做空輝達，認為輝達股東價值也有稀釋的疑慮。

馬斯克 特斯拉 指數 科技股

