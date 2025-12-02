快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

聽新聞
0:00 / 0:00

DRAM吃緊難解！全球兩大供應商憂供過於求 保守增產聚焦長期獲利

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
全球兩大DRAM供應商三星電子和SK海力士表示，面對正在發生的「記憶體榮景」，將聚焦於獲利能力，而非大舉增產。路透
全球兩大DRAM供應商三星電子和SK海力士表示，面對正在發生的「記憶體榮景」，將聚焦於獲利能力，而非大舉增產。路透

DRAM需求攀上歷史新高，導致過去幾周記憶體價格飆漲至幾乎「難以負擔」的水準。全球兩大DRAM供應商三星電子和SK海力士表示，面對正在發生的「記憶體榮景」，將聚焦於長期獲利能力，不會大幅擴充產能，以防「供過於求」情況重演。

科技媒體Wccftech引述韓媒Hankyung報導，三星電子和SK海力士表示，「記憶體超級周期」已至，供給受限的情形估持續至未來數季。三星電子說：「與其快速擴充設備，我們將採行維持長期獲利能力的策略，預計透過平衡客戶需求與價格的資本支出（CAPEX）策略，把供給過剩的風險降到最小。」

供應商估計，DRAM短缺的現象可能持續至2028年，為確保報價能更快反映價格增幅，製造商開始簽訂「短期」合約，這也是為什麼「長期」獲利能力對三星和SK海力士這類公司來說，至關緊要。這兩間公司的DRAM產值合計占全球七成以上。

三星與SK海力士在新冠疫情期間與其後，歷經艱難的DRAM景氣循環，使目前生產線依然受限，這是由於DRAM業者為因應幾年前需求不足，曾大幅減產。如今，就如三星所言，若DRAM業者大舉投入擴產，一旦AI熱潮退去，最終恐引發「供過於求」局面。

根據報導，消費者應留意的是，DRAM供給吃緊的情況，至少在未來一兩季都不會改善，表示記憶體和繪圖處理器（GPU）等產品供給將繼續受限。

記憶體 三星 SK海力士

延伸閱讀

記憶體恐再漲1倍？NVIDIA擬改用LPDDR 網憂AI供應鏈全面緊縮

謝金河：AI的股票沒有封頂 記憶體掀起世紀大行情

南亞科、華邦電第3季終於賺錢…南韓記憶體廠吃肉、台灣喝湯 謝金河籲思考這件事

謝金河開金口！稱「相信台灣的人有福氣」 網一面倒喊：完了、丸子來了

相關新聞

DRAM吃緊難解！全球兩大供應商憂供過於求 保守增產聚焦長期獲利

DRAM需求攀上歷史新高，導致過去幾周記憶體價格飆漲至幾乎「難以負擔」的水準。全球兩大DRAM供應商三星電子和SK海力士...

聯準會降息預期升溫！緩解日公債殖利率攀升擔憂 亞股普遍收紅

美國最新經濟數據表現疲軟，強化市場對於聯準會12月降息的預期，同時緩解對日本公債殖利率攀升的擔憂，亞洲股市今天普遍收紅

南韓酷澎爆逾3千萬個資外洩！陸籍嫌疑人身分曝光 公寓密碼也外流

南韓酷澎（Coupang）爆發個資外流事件，代表朴大俊今天表示，將個資外流的中國籍嫌疑人之前是開發認證系統的工程師；另外...

日銀暗示本月可能升息 日股開高走低、收盤近乎持平

日本央行日本銀行（BoJ）總裁植田和男暗示本月可能升息後，東京股市昨天重挫，今天開盤後雖收復部分失土，但終場前漲幅逐漸收...

Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡

隨著投資人日益預期聯準會（Fed）本月再次「鷹式降息」，美債殖利率曲線預料恢復陡峭態勢。

為何日本要升息、美債竟嚇到跌？植田提早「亮牌」掀全球債市蝴蝶效應

全球債市周一（1日）下跌，反映日本央行暗示即將升息的消息掀起市場波瀾，從日本到美國、德國的公債都受影響，進而波及比特幣等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。