聯準會降息預期升溫！緩解日公債殖利率攀升擔憂 亞股普遍收紅

中央社／ 香港2日綜合外電報導
美國最新經濟數據表現疲軟，強化市場對於聯準會12月降息的預期，同時緩解對日本公債殖利率攀升的擔憂，亞洲股市今天普遍收紅。 示意圖／AI生成

美國最新經濟數據表現疲軟，強化市場對於聯準會12月降息的預期，同時緩解對日本公債殖利率攀升的擔憂，亞洲股市今天普遍收紅。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）數名決策官員表示，相較於抑制偏高的通膨，他們更關切保護就業市場。這些言論推升市場對聯準會12月可能連續第3次降息的預期。

美國經濟數據顯示，國內勞動市場走軟，而通膨目前似已趨穩。美國供應管理協會（ISM）調查則顯示，國內製造業採購經理人指數（PMI）已連續9個月萎縮。

日本央行（BoJ）總裁植田和男暗示本月可能升息後，此番言論推升日圓走強，並帶動日本2年期公債殖利率突破1%，創下2008年全球經濟危機以來新高。

City Index資深市場分析師辛柯塔（Fiona Cincotta）指出：「日本利率走高可能吸走市場流動性，科技股與加密貨幣對流動性的細微變動尤其敏感。」

植田和男的言論也拖累日股昨天由紅翻黑，今日開盤雖收復部分失土，但終場前漲幅逐漸收斂，收盤基本持平。

亞洲主要股市今天普遍收紅。香港、雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉與雅加達股市收高，但上海及曼谷股市收低。

美國最新經濟數據表現疲軟，強化市場對於聯準會12月降息的預期，同時緩解對日本公債殖利率攀升的擔憂，亞洲股市今天普遍收紅

南韓酷澎爆逾3千萬個資外洩！陸籍嫌疑人身分曝光 公寓密碼也外流

南韓酷澎（Coupang）爆發個資外流事件，代表朴大俊今天表示，將個資外流的中國籍嫌疑人之前是開發認證系統的工程師；另外...

日銀暗示本月可能升息 日股開高走低、收盤近乎持平

日本央行日本銀行（BoJ）總裁植田和男暗示本月可能升息後，東京股市昨天重挫，今天開盤後雖收復部分失土，但終場前漲幅逐漸收...

Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡

隨著投資人日益預期聯準會（Fed）本月再次「鷹式降息」，美債殖利率曲線預料恢復陡峭態勢。

為何日本要升息、美債竟嚇到跌？植田提早「亮牌」掀全球債市蝴蝶效應

全球債市周一（1日）下跌，反映日本央行暗示即將升息的消息掀起市場波瀾，從日本到美國、德國的公債都受影響，進而波及比特幣等...

抗Gemini威脅！OpenAI奧特曼傳發動「紅色警戒」行動 加強循環投資

面對各方來勢洶洶的威脅，OpenAI執行長奧特曼據傳已發動「紅色警戒」（code red）行動，投入更多資源改善人工智慧...

