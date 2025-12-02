聯準會降息預期升溫！緩解日公債殖利率攀升擔憂 亞股普遍收紅

美國最新經濟數據表現疲軟，強化市場對於聯準會12月降息的預期，同時緩解對日本公債殖利率攀升的擔憂，亞洲股市今天普遍收紅。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）數名決策官員表示，相較於抑制偏高的通膨，他們更關切保護就業市場。這些言論推升市場對聯準會12月可能連續第3次降息的預期。

美國經濟數據顯示，國內勞動市場走軟，而通膨目前似已趨穩。美國供應管理協會（ISM）調查則顯示，國內製造業採購經理人指數（PMI）已連續9個月萎縮。

日本央行（BoJ）總裁植田和男暗示本月可能升息後，此番言論推升日圓走強，並帶動日本2年期公債殖利率突破1%，創下2008年全球經濟危機以來新高。

City Index資深市場分析師辛柯塔（Fiona Cincotta）指出：「日本利率走高可能吸走市場流動性，科技股與加密貨幣對流動性的細微變動尤其敏感。」

植田和男的言論也拖累日股昨天由紅翻黑，今日開盤雖收復部分失土，但終場前漲幅逐漸收斂，收盤基本持平。

亞洲主要股市今天普遍收紅。香港、雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉與雅加達股市收高，但上海及曼谷股市收低。