立陶宛貿易恢復 歐盟撤回WTO對中國大陸貿易申訴

中央社／ 日內瓦1日綜合外電報導

歐洲聯盟已經撤回因中國對立陶宛進口商品實施貿易限制措施，向世界貿易組織對中國提起的控訴。歐盟認為這個波羅的海國家因為加強對台灣關係而遭到報復。

法新社報導，歐盟於2022年向世界貿易組織（WTO）提起控訴，表示中國以衛生因素為由實施貿易限制，導致當年立陶宛出口大減8成的作法不具正當性。

根據11月28日提交、今天在世貿組織分發的聲明，歐盟指出，「此一爭端的核心目標已經達成，相關貿易已經恢復」，歐盟因此認為沒有必要繼續追究對中國的申訴。

立陶宛於1990年代初成為第一個宣布從蘇聯獨立的國家，2021年7月允許台灣在首都維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處，引發北京強烈不滿。

北京否認對立陶宛採取脅迫性措施。

歐盟表示，撤回申訴的決定不改變其對此事的看法，並將持續關注事態發展。

歐盟 立陶宛 北京 WTO

