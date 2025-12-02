立陶宛貿易恢復 歐盟撤回WTO對中國大陸貿易申訴
歐洲聯盟已經撤回因中國對立陶宛進口商品實施貿易限制措施，向世界貿易組織對中國提起的控訴。歐盟認為這個波羅的海國家因為加強對台灣關係而遭到報復。
法新社報導，歐盟於2022年向世界貿易組織（WTO）提起控訴，表示中國以衛生因素為由實施貿易限制，導致當年立陶宛出口大減8成的作法不具正當性。
根據11月28日提交、今天在世貿組織分發的聲明，歐盟指出，「此一爭端的核心目標已經達成，相關貿易已經恢復」，歐盟因此認為沒有必要繼續追究對中國的申訴。
立陶宛於1990年代初成為第一個宣布從蘇聯獨立的國家，2021年7月允許台灣在首都維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處，引發北京強烈不滿。
北京否認對立陶宛採取脅迫性措施。
歐盟表示，撤回申訴的決定不改變其對此事的看法，並將持續關注事態發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言