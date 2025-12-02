南韓酷澎爆逾3千萬個資外洩！陸籍嫌疑人身分曝光 公寓密碼也外流

快訊

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
南韓酷澎（Coupang）爆發個資外流事件，代表朴大俊今天表示，將個資外流的中國籍嫌疑人之前是開發認證系統的工程師；另外，除了地址等個資，多名用戶的共同玄關密碼也外流。 路透社
南韓酷澎（Coupang）日前確認近期個資外流的帳號達3370萬個，根據韓聯社今天報導，針對中國籍前員工嫌疑人，南韓酷澎代表朴大俊（音譯）表示，該嫌疑人不是負責認證業務的員工，而是開發認證系統的工程師。

朴大俊今天接受國會科學技術資訊放送通信委員會的質詢，對於嫌疑人的規模，他指出，「無法斷定是單數還是複數，因為正在調查中，無法說明」。

朴大俊也表示，「作為南韓法人代表，我會負責到底，並盡最大努力解決此事件」。對於國民力量議員朴庭勳詢問是否存在二次受害的可能性，朴大俊則指出，「據我所知，目前尚未出現二次受害」。

根據韓媒「首爾新聞」報導，朴大俊在質詢時被問及用戶的公寓共同玄關密碼是否也被外洩，朴大俊說：「據我所知是部分包含。」

共同民主黨議員盧宗勉提出疑問說：「若共同玄關密碼確實在外洩範圍裡，通知簡訊應該要寫清楚，用戶才能因應吧？」對此朴大俊僅低頭表示，「我們會更加注意」。

報導指出，住在公寓的用戶多會在地址欄中填入共同玄關密碼，因此一直有「連到家門口的資訊都被外洩」疑慮。由於不少人共同玄關密碼與自家玄關密碼相同，也讓用戶感到十分不安。

另外，根據Newsis報導，國會科學技術資訊放送通信委員會的委員長崔敏姬今天相當不滿朴大俊的答詢態度，並直接對朴大俊說：「如果你再以警方為藉口拒絕回答，我們會在會議結束前，由朝野幹事協商決定聽證會日期。」

密碼 個資 南韓 資安 酷澎

