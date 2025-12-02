快訊

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒加上川普介選助攻 宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
投資人日益預期聯準會（Fed）本月再次「鷹式降息」。路透
投資人日益預期聯準會（Fed）本月再次「鷹式降息」。路透

隨著投資人日益預期聯準會Fed）本月再次「鷹式降息」，美債殖利率曲線預料恢復陡峭態勢。

彭博資訊分析，在主席鮑爾帶領下的Fed內部分歧並不常見，但今年來異議卻增多，這帶來了不確定性。回顧近幾次會議，9月時的降息1碼被視為風險管理，10月雖然再度降息，但分歧非常大，鮑爾暗示下次會議可能暫停寬鬆，一位持異議的官員主張降息2碼，還有一位官員支持按兵不動。

此後，美債殖利率曲線穩步變陡，交易人士相信Fed在下周（9、10日）開會後將宣布降息，因此短天期的美債殖利率下滑。美國2年期和10年期公債殖利率利差在周一約為55個基點，高於10月29日Fed決策會議後的47個基點利差。

在進入Fed 12月會議前的緘默期之前，今年有投票權的12位官員中有五位暗示下周傾向於維持利率不變。這也代表，Fed本月再次「鷹式降息」的可能性大增，也就是儘管宣布降息，但在聲明或鮑爾會後記者會中，透露對進一步寬鬆持謹慎態度。尤其是在美國聯邦政府停擺影響經濟數據公布受擾，使2026年的貨幣政策前景更加模糊。

彭博分析說，從基本面來看，美國2年期公債應仍會獲得買盤，因利率交換市場預期12月10日降息，且2026年還會有一系列降息，尤其是美國總統川普很可能提名他的首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任哈塞特擔任聯準會新一任主席，而哈塞特和川普一樣支持降息。

與此同時，長期債券殖利率下降則面臨更大的障礙，特別是考量到美國財政部增加舉債需求，可能會推高本已頑固的期限溢價。這意味著最有可能出現的結果是美債殖利率曲線趨陡，較長期殖利率傾向於維持在較高水準，而只要貨幣政策按預期發展，短期殖利率應會下降。

Fed 美國 美債 降息 聯準會

延伸閱讀

就是哈塞特？川普稱決定Fed下任主席 他說還是「傳聞」

台股雜音多 外資砍243億…法人對後市仍有信心

川普：選定Fed下任主席 熱門人選哈塞特讚揚市場反應正面

聯準會理事華勒：就業市場疲弱 支持連三度降息

相關新聞

為何日本要升息、美債竟嚇到跌？植田提早「亮牌」掀全球債市蝴蝶效應

全球債市周一（1日）下跌，反映日本央行暗示即將升息的消息掀起市場波瀾，從日本到美國、德國的公債都受影響，進而波及比特幣等...

AI類股能買誰？「馬投顧」馬斯克推薦：輝達和Alphabet

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前接受訪問時，被問到除了特斯拉以外，以目前價位來看他可能投資哪些公司，他推薦兩檔美...

抗Gemini威脅！OpenAI奧特曼傳發動「紅色警戒」行動 加強循環投資

面對各方來勢洶洶的威脅，OpenAI執行長奧特曼據傳已發動「紅色警戒」（code red）行動，投入更多資源改善人工智慧...

南韓酷澎爆逾3千萬個資外洩！陸籍嫌疑人身分曝光 公寓密碼也外流

南韓酷澎（Coupang）爆發個資外流事件，代表朴大俊今天表示，將個資外流的中國籍嫌疑人之前是開發認證系統的工程師；另外...

日銀暗示本月可能升息 日股開高走低、收盤近乎持平

日本央行日本銀行（BoJ）總裁植田和男暗示本月可能升息後，東京股市昨天重挫，今天開盤後雖收復部分失土，但終場前漲幅逐漸收...

Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡

隨著投資人日益預期聯準會（Fed）本月再次「鷹式降息」，美債殖利率曲線預料恢復陡峭態勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。