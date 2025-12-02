英特爾承諾在馬來西亞額外投資逾2億美元 強化封測布局

馬來西亞總理安華表示，英特爾將追加投資8.6億馬元（2.08億美元），將馬來西亞打造成該公司的封裝和測試業務中心。此舉將提升這一東南亞國家在全球半導體供應鏈中的重要地位。

安華在社群平Facebook貼文表示，他在周一與英特爾執行長陳立武會晤期間，英特爾做出了追加投資的承諾。安華補充說，英特爾這一決定是出於對馬來西亞長期規劃的信心。

根據安華說法，英特爾在當地已有相當規模的布局，包括位於檳城一座價值價值120億馬元的先進封裝工廠，目前已完工99%。在2021年，英特爾承諾投資70億美元在檳城興建新的晶片封裝廠。

馬來西亞目前占全球晶片封裝、組裝與測試市場約13%，這是製造半導體後段流程，也是推動馬來西亞出口的關鍵產業，約占出口額的40%。在各國政府競相強化自家半導體實力之際，馬來西亞一直試圖提高自己在全球供應鏈中的地位。