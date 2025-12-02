快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一名技術員在英特爾位於檳城的封測廠工作。美聯社
馬來西亞總理安華表示，英特爾將追加投資8.6億馬元（2.08億美元），將馬來西亞打造成該公司的封裝和測試業務中心。此舉將提升這一東南亞國家在全球半導體供應鏈中的重要地位。

安華在社群平Facebook貼文表示，他在周一與英特爾執行長陳立武會晤期間，英特爾做出了追加投資的承諾。安華補充說，英特爾這一決定是出於對馬來西亞長期規劃的信心。

根據安華說法，英特爾在當地已有相當規模的布局，包括位於檳城一座價值價值120億馬元的先進封裝工廠，目前已完工99%。在2021年，英特爾承諾投資70億美元在檳城興建新的晶片封裝廠。

馬來西亞目前占全球晶片封裝、組裝與測試市場約13%，這是製造半導體後段流程，也是推動馬來西亞出口的關鍵產業，約占出口額的40%。在各國政府競相強化自家半導體實力之際，馬來西亞一直試圖提高自己在全球供應鏈中的地位。

韓國酷澎3370萬筆個資大量外流 李在明指示嚴格追究責任

韓國酷澎（Coupang）日前確認近期個資外流的帳號達3370萬個，韓國總統李在明今天表示，受害規模十分龐大，必須盡快查...

英特爾承諾在馬來西亞額外投資逾2億美元 強化封測布局

馬來西亞總理安華表示，英特爾將追加投資8.6億馬元（2.08億美元），將馬來西亞打造成該公司的封裝和測試業務中心。此舉將...

日本機器人大廠Fanuc宣布與輝達結盟 股價飆漲近10%

日本機器人手臂大廠發那科（FANUC）因為宣布與輝達（Nvidia）合作，今（2）日股價一度大漲9.4%，創2021年7...

輝達反彈訊號浮現？美銀點出三大理由 台積電助攻上榜

根據美國銀行（BofA）分析師，市場對輝達（Nvidia）前景的擔憂，已使其股價估值逼近歷史低點，但這也可能預示強勁反彈...

華納兄弟探索集團待價而沽 傳Netflix提現金收購

據媒體報導，全球最大串流服務公司Netflix提出以現金為主的方案，擬收購華納兄弟探索集團。這項收購如果成功，恐將重塑未...

前英特爾CEO的晶片新創獲美商務部投1.5億美元相挺 攻關鍵EUV技術

美國商務部已初步同意，擬依據《2022年晶片與科學法案》，向新創公司xLight提供最高1.5億美元的資金。xLight...

