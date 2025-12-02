日本機器人大廠Fanuc宣布與輝達結盟 股價飆漲近10%

日本機器人手臂大廠發那科（FANUC）因為宣布與輝達（Nvidia）合作，今（2）日股價一度大漲9.4%，創2021年7月以來最大漲幅。發那科與輝達的合作，除了在實體工廠的生產線，也包括生產模擬。

發那科將整合輝達的開源機器人模擬架構和自家的軟體，協助製造商進行電腦運行模擬。發那科也會與輝達和其他軟體開發商，一起設計更能聽懂聲音指令、更會辨識追蹤移動的零組件，更可避免人員受傷的機器人。

日本的機器人市場競爭日益激烈。軟銀（SoftBank）10月表示計劃收購ABB的機器人事業後，直接挑戰發那科的核心機器人事業。

機器人占發那科上個會計年度銷售的40%。公司10月發布的財報顯示，上季淨利優於預期，進行提高本年度的營運展望。發那科當時就提到，將會積極尋求在生成式AI與物理AI方面，都開發多項新計畫。

SMBC日興證券分析師Satoshi Taninaka在報告中寫道：「物流、食品、汽車等產業的最後組裝階段，目前還需要用到大量人力，我們看到這些領域的需求規模。有待觀察的是，新的自主控制機器人能否能夠帶動整體機器人需求。」