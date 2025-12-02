快訊

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

清潔員送拾荒婦「32元舊電鍋」貪汙判決有罪 法務部：將推動修法

一覺起來郵局帳戶被凍…臨櫃警告「第二次更難解」 苦主砍App

華納兄弟探索集團待價而沽 傳Netflix提現金收購

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
全球最大串流服務公司Netflix提出以現金為主的方案，擬收購華納兄弟探索集團。 法新社
全球最大串流服務公司Netflix提出以現金為主的方案，擬收購華納兄弟探索集團。 法新社

據媒體報導，全球最大串流服務公司Netflix提出以現金為主的方案，擬收購華納兄弟探索集團。這項收購如果成功，恐將重塑未來美國媒體格局。

華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）是HBO、美國有線電視新聞網（CNN）與華納兄弟電影公司的母公司。這家歷史悠久但負債累累的好萊塢電視和電影集團，目前正在市場待價而沽。

法新社引用彭博（Bloomberg）報導指出，Netflix加入派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance），以及擁有美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）的康卡斯特（Comcast）行列，參與了在美國感恩節假期進行的第2輪競標。

華納兄弟探索集團先前規畫拆分為兩間公司，一間專注於串流媒體與電影製片，另一間專注於傳統有線電視網路。不過集團在收到多份主動報價後放棄拆分，於10月份正式宣布出售。

世界知名富豪，同時也是軟體巨擘甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）最近收購的派拉蒙（Paramount），先前即對華納兄弟探索集團展現高度興趣。

艾里森的兒子大衛．艾里森（David Ellison）本身即是電影製片人，同時也是派拉蒙執行長。他在華納兄弟探索集團執行長札斯拉夫（David Zaslav）正式啟動出售程序前，曾連續3次提出收購要約。

根據彭博引述消息人士報導，Netflix正籌畫一筆總額達數百億美元的過渡性融資，以提供此一可能收購案的所需資金。

這筆交易若成功，Netflix將進一步強化原已相當可觀的內容製作實力，同時這間在全球已有逾2.8億用戶的串流媒體，也確保能獲得HBO與華納兄弟電影公司等優質資產。

不過這起收購案很可能會受到美國反壟斷機構，以及其他主要市場反壟斷機構的密切審查。

部分好萊塢知名人物表示，他們不希望華納兄弟落入Netflix之手，理由是此一串流巨人會限制其電影在院線發行。

「鐵達尼號」（Titanic）導演詹姆斯柯麥隆（JamesCameron）最近在播客節目「The Town」中表示，Netflix收購華納兄弟探索集團，將會是「一場災難」。

截至發稿時，Netflix和華納兄弟探索集團均未回覆置評請求。

延伸閱讀

2025神劇《苦盡柑來遇見你》為何成功？導演來台解答　Netflix攜手金馬「創歷屆最大規模合作」

川普介入好萊塢！親自遊說派拉蒙開拍《尖峰時刻4》

「阿凡達」名導卡麥隆嗆：Netflix 作品不該角逐奧斯卡！「微上映」根本不合格

Netflix《武士生死鬥》的女主角是誰？來認識新生代美少女藤崎由美亞！

相關新聞

華納兄弟探索集團待價而沽 傳Netflix提現金收購

據媒體報導，全球最大串流服務公司Netflix提出以現金為主的方案，擬收購華納兄弟探索集團。這項收購如果成功，恐將重塑未...

前英特爾CEO的晶片新創獲美商務部投1.5億美元相挺 攻關鍵EUV技術

美國商務部已初步同意，擬依據《2022年晶片與科學法案》，向新創公司xLight提供最高1.5億美元的資金。xLight...

特斯拉11月在多個歐洲國家新車掛牌數減半

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）11月在多個歐洲關鍵市場的新車掛牌數仍較去年同期大幅下滑，不過因為在挪威和義大利的銷量...

三星「三折疊手機」來了！秒變10吋平板 售價7.7萬元 台灣也會開賣

三星電子發表旗下首款「三折疊」智慧手機「Galaxy Z TriFold」 ，搶在蘋果公司據傳明年可能推出可折疊iPho...

輝達為何砸錢入股新思？黃仁勳親自解釋： 徹底革新設計工程產業

輝達（Nvidia）周一宣布斥資20億美元宣布入股新思科技（Synopsys），輝達執行長黃仁勳在CNBC「Squawk...

白銀、銅價再創新高 地緣緊張令原油上漲 黃金微跌

白銀和銅價周一（1日）雙雙再創新高，白銀已連續第六個交易日上漲。油價受黑海石油碼頭遭到襲擊以及美國與委內瑞拉之間的緊張局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。