三星「三折疊手機」來了！秒變10吋平板 售價7.7萬元 台灣也會開賣

三星電子發表旗下首款「三折疊」智慧手機「Galaxy Z TriFold」 ，搶在蘋果公司據傳明年可能推出可折疊iPhone之前，大秀自家在可折疊裝置領域的工程實力。

三星這款Galaxy Z TriFold三折疊手機屬於少見的雙轉軸折疊機，展開後可成為平板電腦大小，預定12月12日在南韓率先上市，售價359萬韓元（約2,450美元，新台幣約7.7萬元），後續會在包括台灣、中國大陸、新加坡與阿聯大公國開賣，接下來也計劃在美國販售，但尚未公布美國售價。

三星是今天（2日）在首爾的活動上發表這款三折手機，比蘋果預料將在明年秋季發表首款折疊iPhone的時間更早。彭博先前報導，蘋果的產品將採「書本式」設計，與三星7月推出的Galaxy Z Fold 7的概念類似。

中國大陸的華為則是第一家進入三折機的廠商，於2024年推出Mate XT，並在今年更新為Mate XTs，售價與 Galaxy Z TriFold相近。若進行比較，三星的三折手機採用不同的鉸鏈設計，兩側向內折疊，而華為三折機折疊時呈Z字形。

當手機折疊閉合時，TriFold的外部螢幕與一般手機尺寸相近；但完全展開時，會變成擁有10吋螢幕的平板裝置，比Galaxy Z Fold 7的面板更大。在平板模式下，手機的每一片螢幕都能獨立執行不同的應用程式，相當於三支6.5吋手機直放並排。

這支三折疊手機搭載的軟體為最新調整過的Samsung DeX軟體，它是一個讓三星手機和平板電腦能夠連接到顯示器，以類似電腦桌面的使用者介面來工作的功能，這代表使用者能在大大的內部螢幕上執行類桌機體驗。（其他三星手機必須外接螢幕才能啟動DeX模式。）在DeX中，TriFold最多可啟動四個獨立工作區，每個工作區可同時執行五個應用程式。

為預先處理可能的損壞疑慮，三星表示已改良了手機的鉸鏈（軸承）、鋁合金框架與顯示技術，以提升長期耐用度。若未來需要維修，三星也提供單次螢幕維修費用五折優惠。