輝達為何砸錢入股新思？黃仁勳親自解釋： 徹底革新設計工程產業

輝達（Nvidia）周一宣布斥資20億美元宣布入股新思科技（Synopsys），輝達執行長黃仁勳在CNBC「Squawk on the Street」節目的訪談中說：「這是一件大事。我們今天宣布的合作，是為了徹底革新設計與工程產業，這個世界上最仰賴運算的產業之一。」

輝達周一表示，已購入價值20億美元的新思普通股，作為一項策略性合作的一部分，目的在加速運算及人工智慧（AI）工程解決方案。

兩家公司形成為期多年的夥伴關係，輝達將協助新思加速開發高運算量應用的產品組合、推進「代理式 AI」工程、開拓雲端資源取得，並共同開發市場策略。輝達是以每股414.79美元購買新思股票。

受此消息激勵，新思股價周一收漲4.85%，報438.29美元；輝達股價也漲1.65%，報179.92美元。

黃仁勳表示，「我們正經歷一場平台轉型，從傳統在CPU上運作的通用型運算，邁向以GPU加速的新型運算方式」；「舊的方式當然仍會持續存在，但世界正朝這種新的運算方式轉移」。

新思執行長加齊（Sassine Ghazi） 告訴CNBC，與輝達的合作，將讓過去需耗時數周的運算工作，縮短至數小時即可完成。

輝達與新思一直維持長期合作關係，因此周一的宣布是在既有基礎上進一步擴大合作。黃仁勳強調，輝達產品是在新思設計工具的基礎上，建立起來的。兩家公司的夥伴關係不是排他性質，代表了他們仍可以和生態系中的其他公司合作。

輝達生產的GPU（繪圖處理器）是建置、訓練 AI 模型以及執行大型運算工作負荷的核心，是這波AI熱潮的最大受惠者之一。新思提供晶片設計及電子設計自動化（EDA）等服務，協助客戶打造AI驅動的產品。