快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

三助力推升銅價走升 銅精礦價格創高、加工費用續偏低及美元降息預期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據Trading Economics.com報導，先前智利銅礦商Codelco向中國大陸買家開出了創紀錄的高價之後，造成部分大陸買家表示將放棄2026年的長期合約，但銅價並未因此受到影響，仍維持在每磅5.1美元左右，此舉表明Codelco可能會優先將銅礦供應給美國市場。

Codelco給出的報價較倫敦金屬交易所（LME）價格，每噸溢價350美元，也高於去年談判中商定的每噸89美元，此舉強化市場對銅價長期看漲的預期，因為脆弱的供需平衡，預計未來幾年內變得更為嚴重，供需缺口將會越來越大。加上市場對聯準會採取寬鬆政策的預期，也同樣支撐銅價。

根據ADM Investor Services轉述路透社消息，今年因為主要礦場遭遇意料之外的中斷，造成供應短缺，並影響了銅礦現貨加工費出現前所未有的連續低價。路透社對包括冶煉廠、貿易商、分析師和顧問在內的15位業內人士進行的調查顯示，他們對冶煉廠加工費的預測範圍在-30美元至10美元之間，大多的預測則集中在零元附近。

延伸閱讀

台股ETF受益人連4紅創高逾1196.8萬人 周增18.9萬人續創單周最大增額

美股收盤／道瓊跌逾400點 加密幣暴跌且日銀暗示緊縮 美債殖利率跳升

川普：選定Fed下任主席 熱門人選哈塞特讚揚市場反應正面

供應吃緊 白銀、銅價同步創高

相關新聞

美股收盤／道瓊跌逾400點 加密幣暴跌且日銀暗示緊縮 美債殖利率跳升

美國股市周一（1日）收低，道瓊挫跌超過400點，因加密貨幣重拾跌勢，且在日本央行暗示本月升息後，美國公債殖利率跳升，再加...

輝達為何砸錢入股新思？黃仁勳親自解釋： 徹底革新設計工程產業

輝達（Nvidia）周一宣布斥資20億美元宣布入股新思科技（Synopsys），輝達執行長黃仁勳在CNBC「Squawk...

白銀、銅價再創新高 地緣緊張令原油上漲 黃金微跌

白銀和銅價周一（1日）雙雙再創新高，白銀已連續第六個交易日上漲。油價受黑海石油碼頭遭到襲擊以及美國與委內瑞拉之間的緊張局...

比特幣暴跌、單日又27萬人爆倉 囤幣大戶Strategy緊急操作也難舒緩焦慮

比特幣進入12月再淪暴跌行情，過去24小時將近10億美元加密貨幣槓桿部位遭到強制平倉。另一方面，囤幣企業大戶Strate...

台積電ADR跌逾1% 較台北交易溢價28% 聯電逆勢上漲

台股ADR周一（1日）收盤多數下跌，跟進美股跌勢，台積電ADR收盤下跌逾1%，報每股287.68美元，換算並折合台幣後為...

不同於黃金白銀…白金價格今年大漲近80% 可能是因為這原因

以黃金和白銀為首，今年各種貴金屬行情一飛沖天。因此，今年白金價格大漲近80%的原因，也很可能被認為是投資人尋求為貨幣貶值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。