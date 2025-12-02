三助力推升銅價走升 銅精礦價格創高、加工費用續偏低及美元降息預期
根據Trading Economics.com報導，先前智利銅礦商Codelco向中國大陸買家開出了創紀錄的高價之後，造成部分大陸買家表示將放棄2026年的長期合約，但銅價並未因此受到影響，仍維持在每磅5.1美元左右，此舉表明Codelco可能會優先將銅礦供應給美國市場。
Codelco給出的報價較倫敦金屬交易所（LME）價格，每噸溢價350美元，也高於去年談判中商定的每噸89美元，此舉強化市場對銅價長期看漲的預期，因為脆弱的供需平衡，預計未來幾年內變得更為嚴重，供需缺口將會越來越大。加上市場對聯準會採取寬鬆政策的預期，也同樣支撐銅價。
根據ADM Investor Services轉述路透社消息，今年因為主要礦場遭遇意料之外的中斷，造成供應短缺，並影響了銅礦現貨加工費出現前所未有的連續低價。路透社對包括冶煉廠、貿易商、分析師和顧問在內的15位業內人士進行的調查顯示，他們對冶煉廠加工費的預測範圍在-30美元至10美元之間，大多的預測則集中在零元附近。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言