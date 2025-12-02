三助力推升銅價走升 銅精礦價格創高、加工費用續偏低及美元降息預期

根據Trading Economics.com報導，先前智利銅礦商Codelco向中國大陸買家開出了創紀錄的高價之後，造成部分大陸買家表示將放棄2026年的長期合約，但銅價並未因此受到影響，仍維持在每磅5.1美元左右，此舉表明Codelco可能會優先將銅礦供應給美國市場。

Codelco給出的報價較倫敦金屬交易所（LME）價格，每噸溢價350美元，也高於去年談判中商定的每噸89美元，此舉強化市場對銅價長期看漲的預期，因為脆弱的供需平衡，預計未來幾年內變得更為嚴重，供需缺口將會越來越大。加上市場對聯準會採取寬鬆政策的預期，也同樣支撐銅價。

根據ADM Investor Services轉述路透社消息，今年因為主要礦場遭遇意料之外的中斷，造成供應短缺，並影響了銅礦現貨加工費出現前所未有的連續低價。路透社對包括冶煉廠、貿易商、分析師和顧問在內的15位業內人士進行的調查顯示，他們對冶煉廠加工費的預測範圍在-30美元至10美元之間，大多的預測則集中在零元附近。