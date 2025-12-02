豆粕價格大漲後可能回落 中國大陸恢復購買美國黃豆卻缺基本面

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據UkrAgroConsult報導，自從中國大陸恢復購買美國黃豆之後，豆粕市場價格大幅上漲，甚至連阿根廷豆粕價格在近日都一度達到每噸360美元，創下13個月以來的新高，比9月平均價格高出20%。然而，德國OilWorld分析師指出，這一次的價格飆升，本質上是投機行為，缺乏基本面支撐，而且基本面預示著未來價格將會下跌。雖然美國預計在2025/26年度的黃豆加工量以及豆粕產量，將達到創紀錄的5,500萬噸，比前一年度增加200萬噸，但美國國內的需求，仍然無法消化龐大的產量，迫使美國加工商增加出口，並對全球價格構成巨大壓力，預期目前的價格漲勢，將很快回落至正常水準。

根據巴西國家經濟委員會（ANEC），以及巴西國家農業委員會（CONAB）的預測，11月巴西黃豆出口量預計將達到440萬噸，11月巴西豆粕出口量預計將達到250萬噸。目前巴西黃豆產量前景穩定，播種進度穩定，預計2025/26年度巴西黃豆產量為1.74億至1.825億噸，與上一次的更新數據持平，因得益於有利的天氣和整體健康的土壤濕度條件，播種工作正按計劃全面展開，巴西黃豆總種植面積為4,910萬公頃。

