石油供需不確定性高 油價短線恐大幅波動

街口投信分析，由於擔心即將出現供應過剩，OPEC+在上周日的會議上同意將2026年第1季石油產量水準維持不變，再加上受烏克蘭局勢不確定性；以及芝加哥商品交易所（CME）系統故障的影響，導致國際油價上周大幅波動。

根據路透社的報導，由於正值美國再次努力斡旋俄羅斯和烏克蘭之間的和平協議，如果對俄羅斯的制裁放鬆，可能會增加石油供應。然而，如果和平協議失敗，俄羅斯的石油供應可能會因制裁而進一步受限。考量到市場不確定性仍高，因此OPEC決議保持一季的石油產量水準維持不變。同時OPEC還表示，該集團已批准一項機制，用於評估成員國的最大生產能力，該機制將用於設定2027年起的產量基準，成員國的產量目標將以此為依據設定。

消息人士表示，全球最大的石油出口國沙烏地阿拉伯預計將連續第二個月下調1月對亞洲買家的原油價格，並降至五年來的最低水平，以跟隨現貨基準價格的下跌。根據路透社的調查顯示，阿拉伯輕原油1月的官方售價可能會下降每桶30-40美分，比阿曼/杜拜的平均報價高出每桶60-70美分。

美國總統川普自4月以來威脅要對越南產品加徵關稅，越南一直在尋求購買更多美國商品，以縮小兩國之間的貿易逆差。據兩位知情人士透露，越南平山煉油廠正在加大從美國進口石油的力度，該煉油廠將於1月接收100萬桶WTI原油，這是該煉油廠三個月內的第二次採購。同時有貿易消息人士表示，中國大陸獨立煉油商已收到2026年首批原油進口配額，可用於年底前抵達的貨物。新配額的發放預計將提振全球最大石油進口國的原油進口量，並緩解供應過剩的情況。

街口投信表示，值得關注的是，投資銀行摩根大通發布最新報告表示，2025年全球石油需求將成長每日90萬桶，達到1億550萬桶。預計2026年將出現類似成長，隨後在2027年加速成長至每日120百萬桶。不過，全球石油供應仍將超過需求，在2025年和2026年的成長速度將是需求的三倍，然後在2027年放緩至當時的約三分之一。該投資銀行補充表示，大約一半的供應成長將來自非歐佩克+產油國，這主要得益於強勁的海上項目和全球頁岩油產量持續成長的趨勢。因此預計2027年布蘭特原油價格為每桶57美元，西德克薩斯中質原油（WTI）價格為每桶53美元，同時維持其對2026年的預測不變，分別為每桶58美元和54美元。