白銀、銅價再創新高 地緣緊張令原油上漲 黃金微跌

白銀和銅價周一（1日）雙雙再創新高，白銀已連續第六個交易日上漲。油價受黑海石油碼頭遭到襲擊以及美國與委內瑞拉之間的緊張局勢影響，周一亦走高；黃金價格微跌。

銀價周一因交易商押注供應持續緊俏，再度上攻，刷新新高。盤中最高上漲4.15%，觸及每英兩58.8434美元，收盤漲幅縮小至2.63%，報每英兩57.9890美元。白銀今年以來價格幾乎翻倍，漲幅超越黃金的約60%漲勢。

為緩解全球最大白銀交易中心倫敦出現的歷史性「擠兌」，10月創紀錄的白銀流入當地，但這也讓其他市場承受更大壓力。與上海期貨交易所掛鉤的倉庫庫存近日降至近十年來最低水準，而一個月期的白銀借貸成本依然非常高。

澳盛（ANZ）集團商品策略師Daniel Hynes說：「近期倫敦的擠兌造成的全球市場短缺仍然明顯。由於黃金暫時休息整理，投資人似乎把注意力轉向白銀。」

法國巴黎銀行（BNP Paribas）大宗商品策略主管David Wilson表示，上周的行情主要由投機推動，加速的上行動能吸引愈來愈多的短線資金。他表示，金銀比已接近70，要留意白銀相對黃金是否已變得過於昂貴。金銀比代表購買一英兩黃金所需的白銀英兩數。

倫敦金屬交易所（LME）銅價周一也再創歷史新高，投資人同樣擔憂供應短缺問題。倫敦銅價盤中一度上漲1.3%至每噸11,334美元，超越了上周五的高點，紐約商品交易所銅期貨也一度大漲1.7%。

上周在上海舉行的一次重要銅業會議上，與會者強調了過去一年因礦山意外停產出現供應承壓跡象。冶煉廠正與礦商就年度礦石供應問題進行艱難談判；Mercuria Energy Group警告明年銅供應可能出現短缺。同時，貿易商趕在美國潛在的關稅上調之前搶先把銅運往美國，料將加劇其他地區的供應短缺。

油價方面，連接哈薩克油田與俄羅斯黑海沿岸的關鍵管道周一被烏克蘭襲擊後受損，同時交易員評估美國對委內瑞拉的潛在軍事行動。布蘭特原油期貨上漲0.79美元或1.27%，報每桶63.17美元。美國西德州原油期貨上漲0.77美元或1.32%，報每桶59.32美元。

紐約黃金現貨價格周一小幅下跌0.17%，報每英兩4,232.21美元。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說，市場預期美國聯準會將進一步降息、下一任聯準會主席可能更加鴿派等因素，支撐了黃金和白銀的價格。儘管近期金價進入整理，「我們仍然認為黃金和白銀，將處於強勁的橫盤整理至上漲的趨勢之中」。