台積電ADR跌逾1% 較台北交易溢價28% 聯電逆勢上漲
台股ADR周一（1日）收盤多數下跌，跟進美股跌勢，台積電ADR收盤下跌逾1%，報每股287.68美元，換算並折合台幣後為每股1,808.30元，較台北交易股票溢價率為28.25%。
不過，聯電逆勢上漲接近1%，可能受揮軍矽光子領域、最新納入元大台灣高息低波(00713)前十大成分股等利多消息帶動。
美股方面，道瓊工業指數1日收盤下跌427.09點，跌幅0.90%，報47,289.33點；標普500指數下跌36.46點，跌幅0.53%，報6,812.63點；那斯達克指數下跌89.76點，跌幅0.38%，報23,275.92點。
費城半導體指數收盤幾乎持平，僅小跌4.62點，跌幅0.06%，報7,020.53點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 233.05 -0.80 224.50 3.81
中華電 CHT 129.08 -1.77 130.00 -0.71
台積電 TSM 1,808.30 -1.31 1,410.00 28.25
聯電 UMC 47.33 +0.94 46.50 1.79
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
