美債殖利率攀升、關稅拖累製造業 美股收跌
美國股市今天小幅收低，主因受到美國公債殖利率上升及經濟數據顯示關稅仍拖累製造業所影響。與此同時，投資人關注聯邦準備理事會（Fed）下週的政策聲明。
道瓊工業指數挫跌427.09點或0.90%，收47289.33點。
標準普爾指數下跌36.46點或0.53%，收6812.63點。
那斯達克指數下挫89.77點或0.38%，收23275.92點。
費城半導體指數小挫4.62點或0.07%，收7020.53點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言