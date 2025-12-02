美債殖利率攀升、關稅拖累製造業 美股收跌

快訊

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

美國股市今天小幅收低，主因受到美國公債殖利率上升及經濟數據顯示關稅仍拖累製造業所影響。與此同時，投資人關注聯邦準備理事會（Fed）下週的政策聲明。

道瓊工業指數挫跌427.09點或0.90%，收47289.33點。

標準普爾指數下跌36.46點或0.53%，收6812.63點。

那斯達克指數下挫89.77點或0.38%，收23275.92點。

費城半導體指數小挫4.62點或0.07%，收7020.53點。

