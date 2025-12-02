快訊

OPEC+下季不增產 激勵油價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）系列視訊會議後，確認明年第1季將維持現行產量政策，暫停進一步增產，以應對全球油市供應過剩的疑慮，激勵1日油價漲逾1%。

根據彭博資訊報價，倫敦布蘭特原油2月期貨1日盤中上漲1.2%至63.15美元，紐約西德州原油1月期貨揚升1.3%，報59.33美元。

OPEC也批准評估成員國產能的機制，為2027年重新分配產能配額的關鍵改革鋪路。OPEC+將委託達拉斯顧問公司DeGolyer & MacNaughton，全面評估成員國的「最大可持續產能」。但事涉敏感，俄羅斯與委內瑞拉將另由印度機構審核，伊朗則直接以今年8至10月平均產量為基準。

新制將以「90天內可達成並維持一年」為產能定義，並自2027年起作為配額校準依據。

由於阿聯和伊拉克等國正大幅擴充產能，而部分成員國產能萎縮，產能審核與配額分配極為棘手。這使得改革注定要遭遇巨大阻力，因其結果將直接牽動成員國的未來收入與話語權。2023年的類似審查便曾引發安哥拉不滿退群。然而，在當前油價承壓、且2026年恐出現嚴重供應過剩的背景下，OPEC+亟需讓配額反映真實產能，以提高未來減產行動的可信度。

