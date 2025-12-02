美製造業PMI擴張 11月上修至52.2 亞歐萎縮 中、日、韓均落在榮枯線下

標普全球1日公布美國11月製造業PMI終值，從初值的51.9上修至52.2，雖略低於10月的52.5，但已是連續第四個月處於擴張領域。

亞洲製造業大國11月受累於需求不振，工廠活動持續陷入萎縮領域，反映區域各國與美國貿易談判的進展，未能刺激訂單大幅復甦；歐洲同月的製造業活動也再陷萎縮。

路透報導，根據標普全球12月1日公布亞洲各國的11月製造業採購經理人指數（PMI），中國大陸、日本、南韓等均落在低於50景氣榮枯線的萎縮領域，但東南亞國家普遍增長。

標普全球與RatingDog聯合公布，11月經季節性調整的中國大陸製造業PMI回落至49.9，低於市場預期的50.5，低於50榮枯分界線，反映中國大陸製造業景氣度自7月後首次出現緊縮。

RatingDog創始人姚煜表示，各分項中，中國新出口訂單回暖並未帶動製造業延續擴張。展望未來，考慮到衝刺全年5%增長目標的需要，預計12月PMI將呈現弱擴張態勢。

今年來亞洲出口大國企業，已苦於因應美國總統川普全面祭出關稅不確定性。儘管美國已與日韓等國談成協議，與中國大陸的貿易緊張情勢也降溫，賦予業者一些信心，但許多公司仍在適應新的貿易現實。

日本製造業PMI終值從10月的48.2微升至48.7，比初值的48.8略低一點，而且顯示新訂單持續減少，近兩年半來均陷低迷，受累於全球經商環境不振、客戶預算吃緊，以及資本投資沉寂。

南韓11月製造業PMI為49.4，和10月持平，連兩個月落在萎縮領域。首爾當局已與美國拍板貿易協議，使企業取得些許明確性。台灣的製造業PMI升至48.8為八個月來最高，但仍是萎縮。

標普全球同日也公布11月歐元區HCOB製造業PMI指數最終值，由10月的50降至49.6，不僅再度陷入萎縮，也是五個月新低，同時略低於初估值的49.7，受需求疲弱影響，企業裁員的速度更達到七個月來最快。

在11月，歐元區新訂單由10月的持平轉為減少，出口訂單已連續五個月滑落，反映國際市場的需求持續不見起色。

為因應疲弱的需求，製造業裁員速度為4月來最快，成品庫存也出現2021年7月來最大降幅。