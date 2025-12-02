高市早苗引用「進擊的巨人」 台詞 喊話外資投資日本

中央社／ 東京1日專電

日本首相高市早苗今天在東京出席一場沙烏地阿拉伯投資家與企業相關人士的活動，在致詞時引用動畫「進擊的巨人」主角艾連台詞的英語版，呼籲外資擴大對日投資。

讀賣新聞報導，高市表示，日本政府將透過在人工智慧（AI）、造船等領域投入官民資金來推動經濟成長，並強調日本市場的吸引力。

她在談及日本的經濟安全保障時指出，考量稀土等重要資源，「過度依賴他國物資，恐導致供應風險」，表示將透過供應鏈多元化，以及推動危機管理投資，來實現經濟成長。

她接著提到日本漫畫與動畫在沙烏地阿拉伯頗受歡迎，並以「進擊的巨人」中的名台詞向與會者喊話，「閉嘴，把一切都投資在我身上（Just shut yourmouths. And invest everything in me.）。」

最後，她以已故前首相安倍晉三曾在演說時使用的句子作結：「日本回來了，投資日本吧（Japan is back.Invest Japan.）」，會場隨即響起更熱烈的掌聲與笑聲。

日本 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

12月中日航班續冷 取消率超過4成、1900班

英國國安顧問北京會王毅 中方提及日本與二戰成果

網傳築地餐廳因陸客減少降價 日本查核中心打臉謠言

老老實實收回錯誤言論！陸外交部要求高市早苗「這件事」

相關新聞

孫正義批討論AI泡沫「不夠聰明」 強調輝達股票含淚賣的

軟銀集團創辦人孫正義1日表示，如果軟銀有無限資金來推動人工智慧（AI）下一波投資，該公司不會拋售輝達股票，強調他是「含淚...

美股早盤／比特幣急殺拖累…12月開門黑！輝達跌、台積電ADR也摔1%

加密貨幣再掀賣壓，比特幣跌破8.6萬美元大關，而日本銀行（央行）的鷹派發言，恐影響市場流動性，也打壓投資人情緒，12月的...

獲輝達砸20億美元入股 晶片設計軟體商新思盤前暴漲逾10%

輝達（Nvidia）已斥資20億美元買進晶片設計軟體開發商新思科技（Synopsys）普通股，兩家公司並宣布建立革新工程...

傳A320機身鑲板品質問題 空巴股價聞訊重挫逾10%

歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）在報導傳出部分A320客機因機身鑲板品質問題而延遲交付的消息後，空巴在巴黎...

泡沫破裂也別慌！富爸爸作者獻策投資十講 前二項要你這麼做

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文，表示他會陸續公布十大投資建議，協助民眾在泡沫破裂之際把握致富契機，前兩項...

路透：空巴A320機身鑲板品質問題　影響數十架飛機

路透社引述消息人士披露，歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）近日發現部分A320客機機身鑲板出現工業品質方面問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。