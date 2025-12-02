軟銀創辦人透露 孫正義：其實不想賣輝達股

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬易起宇／綜合外電

軟銀創辦人孫正義1日說，其實不想賣出任何輝達（NVIDIA）股票，但需要資金來投資AI。

軟銀集團創辦人孫正義表示，若軟銀有無限資金推動下一波AI投資，該公司絕不會拋售輝達股票，強調他是「含淚」出清輝達股份。

軟銀11月意外揭露已出清輝達股票，股價應聲重挫。孫正義1日在東京FII Priority Asia論壇上說：「我1股也不想賣，只不過需要較多資金來投資OpenAI等計畫…我是含淚拋售輝達股票。」

孫正義也駁斥AI投資已泡沫化的說法，認為討論AI投資泡沫的人「不夠聰明」。

孫正義表示，如果AI長期能創造全球10%的國內生產毛額（GDP），即使砸下數兆美元也能完全回本而且還有剩，「泡沫在哪裡」？

特斯拉執行長馬斯克表示，美國要跳脫愈來愈深財政坑洞的方法就是透過AI和機器人提升生產力。

他在印度券商Zerodha共同創辦人卡馬特11月30日播出的Podcast節目上表示，「這很可能是唯一能解決美國債務危機的東西」。

