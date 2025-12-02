供應吃緊 白銀、銅價同步創高

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者朱曼寧任君翔／綜合報導

國際白銀與銅價在12月的第一天再度同步改寫新高紀錄，主要是供應吃緊的疑慮加深，以及市場對美國本月降息預期升溫。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨1日盤中上漲0.9%，達每噸11,294.5美元，延續上周五大漲2.3%的動能；而紐約商品交易所（Comex）銅期貨價格一度飆漲1.6%，至每磅5.356美元，是7月30日以來最高。

由於美國明年可能對銅課徵關稅，引發市場將銅運往美國的搶運潮，這可能加劇其他地區的供應短缺，而此時礦商難以讓供應跟上需求。

全球瘋AI，相關基建量體爆發，對貴金屬需求強旺，其中，AI時代對銅金屬的吸納量更是節節高升，促使近日國際銅價屢創新高，業內預期，將牽動銅箔基板（CCL）、線纜等相關族群有望迎來新一波漲價紅利。

國際雲端服務供應商（CSP）如Google、AWS旗下供應鏈業者都在搶銅箔基板（CCL），而銅箔基板三大組成結構包括銅箔、電子級玻纖、電子級樹脂等，又以銅箔的成本最高，銅價向上將直接牽動CCL價格曲線。

法人指出，在全球AI基建對銅箔基板強勁需求下，也將牽動玻纖布、電子級樹脂需求暴衝，相關族群也可望同步受惠。

