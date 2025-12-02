比特幣差點失守8.5萬美元

快訊

後年起…全面禁廚餘養豬！ 給業者1年落日轉型期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

加密幣1日再度大跌，點燃原本趨於平息拋售潮。根據彭博彙整的報價，比特幣一度下挫逾6%，差點連8.5萬美元也沒守住；乙太幣也跌7%，失守2,900美元，其他代幣同樣未倖免，加密幣相關類股也被拖下水。

比特幣1日盤中一度跌6.1%，至85,626美元，持有價值560億美元比特幣的囤幣大戶Strategy，1日早盤大跌近6.6%。

加密幣近來利空頻傳，Strategy執行長馮黎（音譯，Phong Le）上周五在一段podcast中罕見地坦承，如果該公司的mNAV（企業價值與所持加密幣價值的比率）變為負值，則可能賣出比特幣，等於打破了董事長賽勒（Michael Saylor）長期以來堅持的「永不拋售」。但他也強調這是「最後的手段」。根據Strategy官網最新資料，其mNAV為1.2左右。

加密幣12月伊始又掀賣壓，市場避險情緒顯然再度提高，投資人料將迎接更大的下探風險。FalconX亞太衍生品交易主管麥納提說：「12月一開張投資人明顯轉向避險」，「最大的隱憂，是流入比特幣ETF的資金十分疲弱，逢低買盤幾乎缺席。

