快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

新竹BMW疑誤踩油門撞4車 1女遭壓車底…10多人徒手抬車援救

美股早盤／比特幣急殺拖累…12月開門黑！輝達跌、台積電ADR也摔1%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股1日早盤四大指數盡墨。路透
美股1日早盤四大指數盡墨。路透

加密貨幣再掀賣壓，比特幣跌破8.6萬美元大關，而日本銀行（央行）的鷹派發言，恐影響市場流動性，也打壓投資人情緒，12月的第一個交易日，美股早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數1日早盤下跌0.5%，標普500指數跌0.6%，那斯達克指數跌0.9%，費城半導體指數跌1%。

輝達對晶片設計軟體商新思科技（Synopsys）投資20億美元，讓該公司的AI生態系夥伴再添一家，但外界對輝達「循環融資」日益擔憂。輝達摔1%，台積電ADR也摔1%，但新思大漲5%。

比特幣重挫6%，摜破8.6萬美元關卡。專家說，最大憂慮是流入比特幣ETF的資金微薄，並缺乏低接買家，估計本月結構性阻力將持續，比特幣的下一個支撐線是8萬美元。幣圈再掀動蕩，拖累加密幣概念股。囤幣大戶的策略公司（Strategy）挫低5%。

日銀總裁植田和男給出迄今最明確的升息暗示，市場如今估計，日銀12月升息機率升至約80%。日本是全球流動性的主要來源，該國走向利率正常化，將影響利差交易（carry trade）。日本兩年期公債殖利率，一度觸及2008年來新高，衝擊全球債市。

指數 比特幣 美股 輝達

延伸閱讀

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

輝達來了、北士科會「賣爆」？ 建商吐真言：不如想像

經濟日報社論／谷歌TPU橫空出世 多平台浪潮崛起

輝達傳不再提供VRAM效應 技嘉、微星顯卡出貨有壓

相關新聞

孫正義批討論AI泡沫「不夠聰明」 強調輝達股票含淚賣的

軟銀集團創辦人孫正義1日表示，如果軟銀有無限資金來推動人工智慧（AI）下一波投資，該公司不會拋售輝達股票，強調他是「含淚...

美股早盤／比特幣急殺拖累…12月開門黑！輝達跌、台積電ADR也摔1%

加密貨幣再掀賣壓，比特幣跌破8.6萬美元大關，而日本銀行（央行）的鷹派發言，恐影響市場流動性，也打壓投資人情緒，12月的...

獲輝達砸20億美元入股 晶片設計軟體商新思盤前暴漲逾10%

輝達（Nvidia）已斥資20億美元買進晶片設計軟體開發商新思科技（Synopsys）普通股，兩家公司並宣布建立革新工程...

傳A320機身鑲板品質問題 空巴股價聞訊重挫逾10%

歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）在報導傳出部分A320客機因機身鑲板品質問題而延遲交付的消息後，空巴在巴黎...

泡沫破裂也別慌！富爸爸作者獻策投資十講 前二項要你這麼做

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文，表示他會陸續公布十大投資建議，協助民眾在泡沫破裂之際把握致富契機，前兩項...

路透：空巴A320機身鑲板品質問題　影響數十架飛機

路透社引述消息人士披露，歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）近日發現部分A320客機機身鑲板出現工業品質方面問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。