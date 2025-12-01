美股早盤／比特幣急殺拖累…12月開門黑！輝達跌、台積電ADR也摔1%

加密貨幣再掀賣壓，比特幣跌破8.6萬美元大關，而日本銀行（央行）的鷹派發言，恐影響市場流動性，也打壓投資人情緒，12月的第一個交易日，美股早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數1日早盤下跌0.5%，標普500指數跌0.6%，那斯達克指數跌0.9%，費城半導體指數跌1%。

輝達對晶片設計軟體商新思科技（Synopsys）投資20億美元，讓該公司的AI生態系夥伴再添一家，但外界對輝達「循環融資」日益擔憂。輝達摔1%，台積電ADR也摔1%，但新思大漲5%。

比特幣重挫6%，摜破8.6萬美元關卡。專家說，最大憂慮是流入比特幣ETF的資金微薄，並缺乏低接買家，估計本月結構性阻力將持續，比特幣的下一個支撐線是8萬美元。幣圈再掀動蕩，拖累加密幣概念股。囤幣大戶的策略公司（Strategy）挫低5%。

日銀總裁植田和男給出迄今最明確的升息暗示，市場如今估計，日銀12月升息機率升至約80%。日本是全球流動性的主要來源，該國走向利率正常化，將影響利差交易（carry trade）。日本兩年期公債殖利率，一度觸及2008年來新高，衝擊全球債市。