澳洲買房為何這麼夯？過去五年飆漲87% 「這因素」可能助漲伯斯房市

台灣人夯海外置產，澳洲是熱門選擇。當地房價漲最兇的莫過於伯斯，過去五年飆漲87%，而且房地產集團Ray White指出，澳洲根據澳英美三方安全夥伴協議（AUKUS） 砸下的高額國防支出，可能為伯斯房市進一步增添柴火。

在人口成長、供給吃緊和當地經濟表現強勁帶動下，西澳洲首府伯斯房地產價格已節節攀升。根據AUKUS，未來五年流入伯斯的資金可能達到約250億澳幣（160億美元），這筆錢將用於升級漢德森（Henderson）造船廠和潛艇基地史特林號（HMAS Stirling）設施，以及其他用途，預估將創造1萬個營建工作及3,000個與史特林號有關的工作機會。

Ray White首席經濟學家寇因斯比（Nerida Conisbee）說：「AUKUS引發的熱潮不太可能媲美礦業，但這個已經吃緊的市場需求確實會進一步上升。伯斯主要題材維持不變，需求不斷上升，供給依舊吃緊，價格持續反映這些現象。」

房地產顧問業者Cotality 1日公布的數據顯示，澳洲11月全國房價中位數為88萬8,941澳幣，比前月上漲1%，漲幅略小於10月的1.1%。從城市來看，伯斯11月房價大漲2.4%，漲幅居所有首府城市之冠，阿得雷德房價漲1.9%。

如果把時間拉長，伯斯房價過去三個月跳漲7.4%，漲幅也名列第一；過去五年房價大漲87.2%，漲幅略大於布里斯本的85.4%。雪梨是澳洲最貴房市，過去三個月房價漲1.8%，過去五年漲37.4%。