快訊

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

新竹BMW疑誤踩油門撞4車 1女遭壓車底…10多人徒手抬車援救

12月中日航班續冷 取消率超過4成、1900班

澳洲買房為何這麼夯？過去五年飆漲87% 「這因素」可能助漲伯斯房市

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
台灣人夯海外置產，澳洲是熱門選擇。當地房價漲最兇的莫過於伯斯，過去五年飆漲87%。路透
台灣人夯海外置產，澳洲是熱門選擇。當地房價漲最兇的莫過於伯斯，過去五年飆漲87%。路透

台灣人夯海外置產，澳洲是熱門選擇。當地房價漲最兇的莫過於伯斯，過去五年飆漲87%，而且房地產集團Ray White指出，澳洲根據澳英美三方安全夥伴協議（AUKUS） 砸下的高額國防支出，可能為伯斯房市進一步增添柴火。

在人口成長、供給吃緊和當地經濟表現強勁帶動下，西澳洲首府伯斯房地產價格已節節攀升。根據AUKUS，未來五年流入伯斯的資金可能達到約250億澳幣（160億美元），這筆錢將用於升級漢德森（Henderson）造船廠和潛艇基地史特林號（HMAS Stirling）設施，以及其他用途，預估將創造1萬個營建工作及3,000個與史特林號有關的工作機會。

Ray White首席經濟學家寇因斯比（Nerida Conisbee）說：「AUKUS引發的熱潮不太可能媲美礦業，但這個已經吃緊的市場需求確實會進一步上升。伯斯主要題材維持不變，需求不斷上升，供給依舊吃緊，價格持續反映這些現象。」

房地產顧問業者Cotality 1日公布的數據顯示，澳洲11月全國房價中位數為88萬8,941澳幣，比前月上漲1%，漲幅略小於10月的1.1%。從城市來看，伯斯11月房價大漲2.4%，漲幅居所有首府城市之冠，阿得雷德房價漲1.9%。

如果把時間拉長，伯斯房價過去三個月跳漲7.4%，漲幅也名列第一；過去五年房價大漲87.2%，漲幅略大於布里斯本的85.4%。雪梨是澳洲最貴房市，過去三個月房價漲1.8%，過去五年漲37.4%。

澳洲 房地產 AUKUS 房價

延伸閱讀

日本藝人演出遭取消 中國慣用抵制手法多國有先例

世界盃男籃／絕殺打板三分球！澳洲神奇逆轉紐西蘭奪資格賽連勝

竟天APC101新藥申請美國臨床試驗 進軍全球帶狀疱疹後神經痛藥物市場

澳洲證交所公告平台故障 多家企業暫停交易

相關新聞

孫正義批討論AI泡沫「不夠聰明」 強調輝達股票含淚賣的

軟銀集團創辦人孫正義1日表示，如果軟銀有無限資金來推動人工智慧（AI）下一波投資，該公司不會拋售輝達股票，強調他是「含淚...

美股早盤／比特幣急殺拖累…12月開門黑！輝達跌、台積電ADR也摔1%

加密貨幣再掀賣壓，比特幣跌破8.6萬美元大關，而日本銀行（央行）的鷹派發言，恐影響市場流動性，也打壓投資人情緒，12月的...

獲輝達砸20億美元入股 晶片設計軟體商新思盤前暴漲逾10%

輝達（Nvidia）已斥資20億美元買進晶片設計軟體開發商新思科技（Synopsys）普通股，兩家公司並宣布建立革新工程...

傳A320機身鑲板品質問題 空巴股價聞訊重挫逾10%

歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）在報導傳出部分A320客機因機身鑲板品質問題而延遲交付的消息後，空巴在巴黎...

泡沫破裂也別慌！富爸爸作者獻策投資十講 前二項要你這麼做

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文，表示他會陸續公布十大投資建議，協助民眾在泡沫破裂之際把握致富契機，前兩項...

路透：空巴A320機身鑲板品質問題　影響數十架飛機

路透社引述消息人士披露，歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）近日發現部分A320客機機身鑲板出現工業品質方面問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。