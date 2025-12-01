路透：空巴A320機身鑲板品質問題　影響數十架飛機

快訊

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）近日發現部分A320客機機身鑲板出現工業品質方面問題，導致數十架飛機受影響。法新社

路透社引述消息人士披露，歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）近日發現部分A320客機機身鑲板出現工業品質方面問題，導致數十架飛機受影響。

路透社報導，這項疑似生產缺陷已造成部分交機延遲，目前尚無跡象顯示這個問題對服役中的飛機造成影響。空中巴士暫未回應路透社置評請求。

據報導，目前未能立即確定問題癥結。空中巴士設法在今年達成具有挑戰性的交機目標。

該公司上週要求立即維修全球A320系列客機中的6000架飛機後，今天表示僅剩下不到100架A320客機仍因緊急軟體更新而停飛。

掌握第一手消息的匿名人士指出，空巴部分交機已受到影響，不確定這個問題會持續多久。

產業消息人士指出，空中巴士於11月交付72架飛機，使今年來總交機數達到657架，但上月交機數低於分析師預期。

分析師對空巴能否達到交機目標看法分歧。由於航空公司多在交機時支付大部分款項，因此交機延宕將直接影響公司的營收與現金流。

追蹤飛機交付情況的傑富瑞公司（Jefferies）分析師勒馬璽（Chloe Lemarie）預估空巴11月交機數為71架，但表示該月表現較預期疲弱。

勒馬璽在空巴據報傳出品質問題前致投資人報告摘要中表示，隨著產能提升，交機目標仍有機會達成。

