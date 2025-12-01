快訊

老鷹來了？ 台指期夜盤上半場硬抗亂流

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四下探13度

郭台銘長女旗下投資公司出清鴻海持股5180張 套現逾11億元

孫正義批討論AI泡沫「不夠聰明」 強調Nvidia股票「含淚」賣的

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為軟銀創辦人孫正義。路透
圖為軟銀創辦人孫正義。路透

軟銀集團創辦人孫正義1日表示，如果軟銀有無限資金來推動人工智慧（AI）下一波投資，該公司不會拋售輝達股票，強調他是「含淚」出清輝達股份。

軟銀11月意外揭露已出清輝達股票，股價應聲重挫。孫正義在日本東京FII Priority Asia論壇上說：「我1股也不想賣，只不過需要較多資金來投資OpenAI和其他計畫…我是含淚拋售輝達股票。」

孫正義也駁斥AI投資已泡沫化的說法，認為討論AI投資泡沫的人「不夠聰明」。孫正義表示，如果AI長期能創造全球10%的國內生產毛額（GDP），即使累計砸下數兆美元也能完全回本而且還有剩，「泡沫在哪裡」？

軟銀已透過一連串計畫加碼押注AI，這些計畫包括攜手鴻海打造星際之門（Stargate）資料中心和收購美國晶片設計商Ampere運算公司。另外，軟銀也計劃今年底前加碼投資OpenAI。

孫正義 OpenAI 軟銀集團

延伸閱讀

輝達來了、北士科會「賣爆」？ 建商吐真言：不如想像

日職／軟銀總觀眾人數長年獨霸洋聯 徐若熙人氣值得期待

輝達傳不再提供VRAM效應 技嘉、微星顯卡出貨有壓

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

相關新聞

泡沫破裂也別慌！富爸爸作者獻策投資十講 前二項要你這麼做

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文，表示他會陸續公布十大投資建議，協助民眾在泡沫破裂之際把握致富契機，前兩項...

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

特斯拉執行長馬斯克表示，美國要跳脫愈來愈深財政坑洞的唯一方法，就是透過人工智慧（AI）和機器人提升生產力。

空巴急召修6000架A320客機 僅剩不到百架停飛

歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）上週要求立即維修全球A320系列客機中的6000架，公司表示，今天只剩下不...

BLACKPINK新加坡旋風 拉抬文化旅遊收益

韓國女團BLACKPINK一連3晚在新加坡巡演，吸引數萬名粉絲到場同歡。專家指出，除了BLACKPINK，歌手張學友也在...

AI投資成了美國關稅震動全球經濟下的救命索 台灣足為代表

美國總統川普 4 月宣布全面加徵對等關稅之際，經濟學家一面倒預料全球會大受衝擊，殊不知美國科技業大手筆的人工智慧（AI）...

日補充預算新高 防衛費達GDP2％ 日媒憂改變和平國家地位

日本內閣11月28日批准2025年度補充預算案，達18.3兆日圓（約1160億美元）創補充預算新高；若預算案順利獲國會通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。