快訊

老鷹來了？ 台指期夜盤上半場硬抗亂流

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四下探13度

郭台銘長女旗下投資公司出清鴻海持股5180張 套現逾11億元

泡沫破裂也別慌！富爸爸作者獻策投資十講 前二項要你這麼做

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
富爸爸作者清崎釋出十大投資建議的前兩項，分別是投資能源、與改掉過時的金錢觀念。擷取自清崎X
富爸爸作者清崎釋出十大投資建議的前兩項，分別是投資能源、與改掉過時的金錢觀念。擷取自清崎X

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文，表示他會陸續公布十大投資建議，協助民眾在泡沫破裂之際把握致富契機，前兩項建議已於近日釋出，分別是投資能源、以及別抱持過時思維。

他說，日本的「利差交易」吹成的史上最大資產泡沫，已在感恩節期間開始破裂；他表示，共有十種方法可以避免成為史上最大泡沫的受害者。

他的第一項投資建議是投資能源，例如石油與天然氣，因為人工智慧（AI）將會淘汰數百萬個工作，但AI需要龐大能源才能持續壯大，這正是他投資油氣生產商的原因。

他說，民眾可以透過私募股權投資能源公司，這正是他的做法，或是找財務規劃師或券商，透過股票、ETF或專門投資能源公司的基金來布局。

清崎的第二項投資建議是，別再當個抱持過時金錢觀念的輸家。畢竟，法定貨幣的購買力已持續減弱，而他從1965年開始存白銀、1972年開始存黃金、2019年買比特幣、2023年開始持有乙太幣。

他建議，民眾應開始用贏家的方式思考，別再抓著法幣那些虛假的金錢不放，才能在全球經濟崩盤時反而成為贏家。

能源 爸爸 金錢

延伸閱讀

太冷門...女子痛房壁貼被老爸丟棄 原房間滿滿《南方公園》蘭迪網傻眼

Twitch實況主CodeMiko晃動物理故障 歐派大失控網友笑瘋

三天展覽只辦一天...《上海萬代南夢宮嘉年華2025》因中日關係緊張遭取消

LOL／T1接受馬斯克Grok AI《英雄聯盟》對戰！表示「我們準備好了」

相關新聞

泡沫破裂也別慌！富爸爸作者獻策投資十講 前二項要你這麼做

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文，表示他會陸續公布十大投資建議，協助民眾在泡沫破裂之際把握致富契機，前兩項...

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

特斯拉執行長馬斯克表示，美國要跳脫愈來愈深財政坑洞的唯一方法，就是透過人工智慧（AI）和機器人提升生產力。

空巴急召修6000架A320客機 僅剩不到百架停飛

歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）上週要求立即維修全球A320系列客機中的6000架，公司表示，今天只剩下不...

BLACKPINK新加坡旋風 拉抬文化旅遊收益

韓國女團BLACKPINK一連3晚在新加坡巡演，吸引數萬名粉絲到場同歡。專家指出，除了BLACKPINK，歌手張學友也在...

AI投資成了美國關稅震動全球經濟下的救命索 台灣足為代表

美國總統川普 4 月宣布全面加徵對等關稅之際，經濟學家一面倒預料全球會大受衝擊，殊不知美國科技業大手筆的人工智慧（AI）...

日補充預算新高 防衛費達GDP2％ 日媒憂改變和平國家地位

日本內閣11月28日批准2025年度補充預算案，達18.3兆日圓（約1160億美元）創補充預算新高；若預算案順利獲國會通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。