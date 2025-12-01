空巴急召修6000架A320客機 僅剩不到百架停飛
歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）上週要求立即維修全球A320系列客機中的6000架，公司表示，今天只剩下不到100架A320客機仍因緊急軟體更新而停飛。
法新社報導，空巴公司在新聞稿中表示：「絕大多數飛機現已完成必要修正。」
「我們正與航空公司客戶合作，支援剩下不到100架的飛機完成修正，確保它們能恢復運作。」
空巴公司11月28日要求客戶採取「立即性的預防措施」，更新相關軟體。這項公告一度引發外界擔憂，認為數以百計的飛機恐需長期停飛。
但數家歐洲主要航空公司表示，受此事件影響而取消的航班極少，甚至是沒有。
哥倫比亞航空公司（Avianca Airliner）則表示，公司機隊7成受影響，未來10天的運作會被嚴重擾亂，12月8日前暫停販售機票。
