市場聚焦美國數據及聯準會決策 亞股漲跌互見

中央社／ 香港1日綜合外電報導

亞洲股市今天表現分歧，投資人靜待關鍵美國經濟數據出爐，這些數據可能影響外界預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在下週降息前的政策討論。

法新社報導，在全球股市於11月底強勁反彈後，外界臆測聯準會可能在新的一年繼續寬鬆貨幣政策，市場信心依舊高昂。

這波樂觀情緒，有助於抵消市場擔心AI熱潮引發的科技泡沫，因為部分觀察家警告，泡沫一旦破裂恐帶來劇烈修正。

目前市場預期將在12月10日連續第3度降息的機率接近9成。不過，投資人本週仍密切留意一系列指標，以評估聯準會進一步降息的決心。

即將公布的數據包括民間新增就業、服務業活動，以及聯準會偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）。

聯準會多名決策官員在11月底曾表示，支持降低借貸成本，因他們對疲軟的勞動市場比對高居不下的通膨更擔憂，使得市場對降息預期明顯升溫。

這股期待也助長市場收復11月上半月失土，分析師認為，年底可能還有一波行情可期。

亞洲股市在上週大漲及華爾街感恩節假期強勁反彈之後，今天走勢分歧。

香港、上海、新加坡與曼谷收漲，但雪梨、首爾、威靈頓、馬尼拉、孟買與台北則下跌。

由於市場預期日本央行本月將升息，日圓走強，東京股市下跌1.9%。

聯準會 通膨 美國

