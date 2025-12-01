快訊

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 路透
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 路透

特斯拉執行長馬斯克表示，美國要跳脫愈來愈深財政坑洞的唯一方法，就是透過人工智慧（AI）和機器人提升生產力。

他在印度券商Zerodha共同創辦人卡馬特（Nikhil Kamath）11月30日播出的Podcast節目上表示，「這很可能是唯一能解決美國債務危機的東西」，「這有可能會造成大幅通貨緊縮」。

美國財政部數據顯示，截至11月26日止，美國的國家負債達到38.34兆美元，比十年前翻增超過一倍。

馬斯克表示，目前AI提升的生產力還不足以推升經濟產出到超過通膨速度，但情況即將改變。「我的猜測是，大概在三年內或者不到，商品和服務產出就會超越通膨。」

馬斯克表示，AI和機器人的進步將帶領人類到達「工作變成可以選擇的境界」，可能會在未來20年內實現。屆時全球生產力將會變得非常高，商品和服務變得十分富足，因此人類不需要透過工作來滿足其基本需求。

過去幾周來，馬斯克一直在闡述他對AI如何改變全球經濟的遠景。他在11月的特斯拉股東活動上表示，該公司的Optimus機器人將有可能消除貧窮和對人類勞動的需求。他在11月的美國沙烏地投資論壇上也表示，在AI化的未來裡，金錢將會變得不再重要。

