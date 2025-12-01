聽新聞
0:00 / 0:00
馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法
特斯拉執行長馬斯克表示，美國要跳脫愈來愈深財政坑洞的唯一方法，就是透過人工智慧（AI）和機器人提升生產力。
他在印度券商Zerodha共同創辦人卡馬特（Nikhil Kamath）11月30日播出的Podcast節目上表示，「這很可能是唯一能解決美國債務危機的東西」，「這有可能會造成大幅通貨緊縮」。
美國財政部數據顯示，截至11月26日止，美國的國家負債達到38.34兆美元，比十年前翻增超過一倍。
馬斯克表示，目前AI提升的生產力還不足以推升經濟產出到超過通膨速度，但情況即將改變。「我的猜測是，大概在三年內或者不到，商品和服務產出就會超越通膨。」
馬斯克表示，AI和機器人的進步將帶領人類到達「工作變成可以選擇的境界」，可能會在未來20年內實現。屆時全球生產力將會變得非常高，商品和服務變得十分富足，因此人類不需要透過工作來滿足其基本需求。
過去幾周來，馬斯克一直在闡述他對AI如何改變全球經濟的遠景。他在11月的特斯拉股東活動上表示，該公司的Optimus機器人將有可能消除貧窮和對人類勞動的需求。他在11月的美國沙烏地投資論壇上也表示，在AI化的未來裡，金錢將會變得不再重要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言