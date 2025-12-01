韓國酷澎大規模個資外洩 警方正追蹤嫌疑人IP

韓國酷澎（Coupang）日前確認近期個資外流的帳號達3370萬個，警方表示正在追蹤犯罪中使用的IP地址，並確認洩漏資訊及發送威脅信件的嫌疑人是否為同一人。

韓國酷澎的部分使用者及客服中心在16日及25、28日先後收到威脅信件，揚言要舉報韓國酷澎個資外洩的事，首爾警察廳表示目前正在確認發送人是否為同一人物，也尚未確認是否與外洩資料為同一嫌疑人。

韓聯社先前報導，導致韓國酷澎個資外洩的可能是一名已經離職的中籍員工，但警方目前仍態度保留，表示尚未確認嫌疑人國籍。

韓國酷澎20日向政府相關當局通報，表示僅4500個帳號個資外流，但在29日更新確認共有3370萬個帳號的個資外流，實際上幾乎等同於所有顧客個資外流。

韓聯社報導指出，韓國酷澎每年投入數百億韓元在情報保護上，投資規模僅次於三星電子與通信商KT，如今卻因大規模個資外漏，面臨數千億韓元罰金的可能性，這也讓韓國其他大型電商平台如Gmarket、SSG.com提高警戒。

根據韓國2023年修訂的個資保護法，企業違反相關法律時，最多可能被處以相當於銷售額3%的罰款。以酷澎今年前3季累計銷售額36.3兆韓元（約新台幣7891億元）減去與關聯度不高的部門業績並折算年銷售額，罰款可能達到1.2兆韓元。