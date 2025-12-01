快訊

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

握手言和？中工釋出董事席 寶佳入列

老老實實收回錯誤言論！陸外交部要求高市早苗「這件事」

韓國酷澎大規模個資外洩 警方正追蹤嫌疑人IP

中央社／ 首爾1日專電
韓國酷澎（Coupang）日前確認近期個資外流的帳號達3370萬個，警方表示正在追蹤犯罪中使用的IP地址。（路透）
韓國酷澎（Coupang）日前確認近期個資外流的帳號達3370萬個，警方表示正在追蹤犯罪中使用的IP地址。（路透）

韓國酷澎（Coupang）日前確認近期個資外流的帳號達3370萬個，警方表示正在追蹤犯罪中使用的IP地址，並確認洩漏資訊及發送威脅信件的嫌疑人是否為同一人。

韓國酷澎的部分使用者及客服中心在16日及25、28日先後收到威脅信件，揚言要舉報韓國酷澎個資外洩的事，首爾警察廳表示目前正在確認發送人是否為同一人物，也尚未確認是否與外洩資料為同一嫌疑人。

韓聯社先前報導，導致韓國酷澎個資外洩的可能是一名已經離職的中籍員工，但警方目前仍態度保留，表示尚未確認嫌疑人國籍。

韓國酷澎20日向政府相關當局通報，表示僅4500個帳號個資外流，但在29日更新確認共有3370萬個帳號的個資外流，實際上幾乎等同於所有顧客個資外流。

韓聯社報導指出，韓國酷澎每年投入數百億韓元在情報保護上，投資規模僅次於三星電子與通信商KT，如今卻因大規模個資外漏，面臨數千億韓元罰金的可能性，這也讓韓國其他大型電商平台如Gmarket、SSG.com提高警戒。

根據韓國2023年修訂的個資保護法，企業違反相關法律時，最多可能被處以相當於銷售額3%的罰款。以酷澎今年前3季累計銷售額36.3兆韓元（約新台幣7891億元）減去與關聯度不高的部門業績並折算年銷售額，罰款可能達到1.2兆韓元。

個資 韓國 酷澎

延伸閱讀

桌球／混合團體世界盃 中華隊先盛後衰不敵韓國

港人發起究責連署 傳1人涉煽動被捕 騙徒扮義工騙個資

「自由的旅行者」第二季韓國行 融融大啖美食「好吃到想翻桌！」

太像？以Faker為原型的韓國成人BL小說遭下架 作者稱純屬虛構但還是道歉了

相關新聞

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

特斯拉執行長馬斯克表示，美國要跳脫愈來愈深財政坑洞的唯一方法，就是透過人工智慧（AI）和機器人提升生產力。

BLACKPINK新加坡旋風 拉抬文化旅遊收益

韓國女團BLACKPINK一連3晚在新加坡巡演，吸引數萬名粉絲到場同歡。專家指出，除了BLACKPINK，歌手張學友也在...

AI投資成了美國關稅震動全球經濟下的救命索 台灣足為代表

美國總統川普 4 月宣布全面加徵對等關稅之際，經濟學家一面倒預料全球會大受衝擊，殊不知美國科技業大手筆的人工智慧（AI）...

日補充預算新高 防衛費達GDP2％ 日媒憂改變和平國家地位

日本內閣11月28日批准2025年度補充預算案，達18.3兆日圓（約1160億美元）創補充預算新高；若預算案順利獲國會通...

微軟皮皮剉？雲端老大亞馬遜竟與老三Google聯手推出多雲端服務

亞馬遜與Google在周日宣布推出一項共同開發的多雲端（multicloud）網路服務，以滿足市場對可靠聯網需求日益增長...

「借道日本」讓中國小紅書用上Nvidia先進晶片？美AI公司貸款目的惹議

知情人士透露，一家美國AI公司正尋求貸款約3億美元，以便為採購輝達（Nvidia）先進晶片融資，而這些晶片是要供一家中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。