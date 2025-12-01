快訊

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

英國牛津字典2025代表字出爐 這詞指靠炎上衝流量獲選

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

菲律賓11月製造業活動 陷4年最大跌幅

中央社／ 馬尼拉1日專電

國際信評機構標普全球（S&P Global）表示，受累於產量與新訂單大幅下跌，加上颱風影響生產，菲律賓11月製造業活動表現受挫，陷入過去4年多來最大縮幅。

根據標普全球今天發布的調查報告，菲律賓製造業採購經理指數（PMI）自10月時的50.1顯著降至11月時的47.4，低於50的興衰門檻，是自2021年8月以來惡化情況最嚴重的一次。

客戶需求疲弱導致產量、出口訂單與新訂單持續下滑，採購與就業也受到連帶影響，反映出菲律賓製造業面臨的廣泛挑戰；生產已連續3個月萎縮，部分製造商將此歸因於接連颱風侵擾。

調查顯示，儘管短期面臨壓力，製造商對未來12個月的前景仍保持樂觀，預期新企劃與經濟狀況改善能帶動復甦。

標普全球市場情報部門主管鮑欽（Trevor Balchin）表示：「整體而言，雖然製造業面臨立即性挑戰，但企業對未來成長仍保持審慎樂觀。」

PMI常被用以衡量製造業或服務業景氣狀況，進一步預測未來的經濟走勢。根據國家發展委員會的說明，指數高於50表示製造業景氣正處於擴張期，若低於50表示處於緊縮期。

另一方面，標普全球在另一份調查報告中指出，台灣PMI自10月的47.7上升至11月的48.8，顯示經商條件的惡化減緩。此外，這也是下滑週期自3月開始以來，降幅最為溫和的一次。

標普全球市場情報部門副主管菲德斯（AnnabelFiddes）指出，11月台灣整體PMI繼續朝接近50的中間線行進，顯示台灣製造業已度過困難時期的大部分挑戰，較為穩定的營運環境已開始浮現。

標普 PMI 菲律賓

延伸閱讀

跌跌跌不休 11月大陸百城二手房環比跌幅擴大

香港宏福苑大火 迄今10外傭遇難數十人下落不明

早晚仍涼零星飄雨 吳德榮：周三冷空氣南下 北台灣急探12度低溫

陸製造業PMI連八月緊縮 本月仍有下行壓力

相關新聞

BLACKPINK新加坡旋風 拉抬文化旅遊收益

韓國女團BLACKPINK一連3晚在新加坡巡演，吸引數萬名粉絲到場同歡。專家指出，除了BLACKPINK，歌手張學友也在...

AI投資成了美國關稅震動全球經濟下的救命索 台灣足為代表

美國總統川普 4 月宣布全面加徵對等關稅之際，經濟學家一面倒預料全球會大受衝擊，殊不知美國科技業大手筆的人工智慧（AI）...

日補充預算新高 防衛費達GDP2％ 日媒憂改變和平國家地位

日本內閣11月28日批准2025年度補充預算案，達18.3兆日圓（約1160億美元）創補充預算新高；若預算案順利獲國會通...

微軟皮皮剉？雲端老大亞馬遜竟與老三Google聯手推出多雲端服務

亞馬遜與Google在周日宣布推出一項共同開發的多雲端（multicloud）網路服務，以滿足市場對可靠聯網需求日益增長...

「借道日本」讓中國小紅書用上Nvidia先進晶片？美AI公司貸款目的惹議

知情人士透露，一家美國AI公司正尋求貸款約3億美元，以便為採購輝達（Nvidia）先進晶片融資，而這些晶片是要供一家中國...

銅價衝破新高 美關稅預期引發銅搶運潮 還有這一因素造成供應短缺

倫敦金屬交易所銅價周一（1日）創下歷史新高，原因是市場擔心全球銅供應吃緊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。