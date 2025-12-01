川普制裁俄羅斯石油 印度改向蓋亞那購油
印度受到美國制裁俄羅斯石油的影響，為確保使用需求能獲得滿足，大費周章向遠在南美洲的蓋亞那採購石油。
美國因為俄烏戰爭仍舊持續，對俄國主要石油供應商俄羅斯國家石油公司（Rosneft）、路克石油公司（Lukoil）實施制裁。美國總統川普（Donald Trump）進一步表示，將對向這兩家公司購買石油的實體，展開進一步行動。
印度經濟時報（The Economic Times）指出，印度近年有相當數量的原油自俄羅斯進口，美國的制裁讓印度不得不尋求相關替代品。目前印度已開始向南美洲國家蓋亞那（Guyana）購買原油。
印度油商為了從俄羅斯以外的地方獲取原油，付出相當大的努力，目前已讓兩艘超級油輪展開1萬1100英里（約1萬7700公里）的旅程，千里迢迢地將原油從蓋亞那送到印度。
船舶追蹤資料顯示，超大型原油運輸船「鈷新星號」（Cobalt Nova）、「奧林匹克獅號」（OlympicLion）於2025年11月底駛離蓋亞那，預計最晚會於2026年1月抵達印度，兩艘船上據信都載了約200萬桶原油。
印度2021年也曾向蓋亞那採購原油，當時分了兩批進口，每批各100萬桶。
印度先前每天會從俄羅斯進口約170萬桶原油，但美國政府上個月開始對俄羅斯石油公司實施制裁，印度若繼續向俄國購油，將面臨巨大風險。
川普8月時已經因為印度購買俄羅斯石油，將關稅增加25%，讓印度輸美的商品面臨總額50%的高關稅。
印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum CorporationLtd.）在孟買（Mumbai）、維沙哈巴南（Visakhapatnam）設有煉油廠，該公司向蓋亞那購買了200萬桶的原油，「鈷新星號」預計2025年12月底到2026年1月初，會將那批油送達印度，外界研判那些油會直接在孟買、維沙哈巴南卸貨。
「奧林匹克獅號」運送的則是印度石油公司（Indian Oil Corporation Ltd.）從蓋亞那進口的原油，那批油預計送往印度帕拉得普（Paradip）的港口。
