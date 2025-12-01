快訊

BLACKPINK新加坡旋風 拉抬文化旅遊收益

中央社／ 新加坡1日專電
韓國女子天團BLACKPINK。（路透）
韓國女團BLACKPINK一連3晚在新加坡巡演，吸引數萬名粉絲到場同歡。專家指出，除了BLACKPINK，歌手張學友也在同期開唱，將進一步推升新加坡整體文化消費與旅遊收益，不僅門票收入可觀，也帶動酒店餐飲等需求，形成明顯疊加效應。

韓國女團BLACKPINK自11月28日至30日在新加坡國家體育場（National Stadium）開唱，吸引大批粉絲穿著粉色等標誌性服裝到場歡唱。在節目安排上，歌手Rose登場時總會一邊移動、一邊吃著當地美食。

這次到訪新加坡，Rose吃了海南雞飯、咖椰吐司和辣椒螃蟹配饅頭，讓粉絲直呼太有趣、太道地。而歌手Lisa也在台上講「Shiok」，引來觀眾笑聲與掌聲。Shiok是新加坡式英語（Singlish），形容「滿足」、「爽」、「好吃」，星馬地區的人們藉此表達愉悅與滿足感。

除了歌手一舉一動受到矚目，新加坡各地觀光景點也搭上熱潮。像是濱海灣花園的擎天大樹也以粉色燈光點亮夜空，還呈現BLACKPINK主題燈光音樂秀。

曾任新加坡媒體財經記者、熟悉經濟議題的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，BLACKPINK與華語歌神張學友的演唱會同期在獅城登場，分別選擇國家體育場與室內體育館作為場地，顯示新加坡在大型活動舉辦方面的成熟與吸引力。

「新加坡經常舉辦國際級演唱會，不僅提供娛樂，也帶來可觀的經濟效益」，他認為，2場演唱會同期舉辦，有助於拉抬新加坡的整體文化消費與旅遊收益，不只是單純的票房收入，還會刺激酒店、餐飲、零售以及相關服務業的需求，對地方經濟產生疊加效應。

除了BLACKPINK，英國酷玩樂團（Coldplay）和美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）分別在去年1月和3月間在新加坡開唱，新加坡經濟去年第1季較同期增長2.7%，其中藝術、娛樂、住宿等產業獲益都有增加。

東方匯理財富管理亞洲首席策略師陳達德曾指出，新加坡政府尋求舉辦大型活動的機會，為外國旅客提供來新加坡的理由，讓新加坡商家直接或間接獲益，要維持這方面的增長，新加坡必須繼續尋求舉辦可惠及不同領域的國際大型活動契機，並確保接下來數年都有這類活動安排。（編輯：韋樞）

新加坡 BLACKPINK

