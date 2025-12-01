快訊

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

聽新聞
0:00 / 0:00

AI投資成了美國關稅震動全球經濟下的救命索 台灣足為代表

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台灣目前面臨疊加20%的關稅，雖低於川普4月宣布的32%，但高過南韓和日本不疊加的 15%。歐新社
台灣目前面臨疊加20%的關稅，雖低於川普4月宣布的32%，但高過南韓和日本不疊加的 15%。歐新社

美國總統川普 4 月宣布全面加徵對等關稅之際，經濟學家一面倒預料全球會大受衝擊，殊不知美國科技業大手筆的人工智慧（AI）支出帶動了需求，結果讓各經濟預測機構紛紛轉而上修全球今年經濟成長預測，台灣就是最極端的例子。

受惠於AI 及新興科技應用需求爆發，帶動出口動能遠優於預期，主計總處日前大幅上修台灣今年全年經濟成長率2.92個百分點至7.37%，創下2011年以來15年新高。

承辦高階經理人論壇的機構IMA Asia指出，台灣情況最為特殊，因美國需求強烈，今年工廠和設備的資本支出預計將成長 30%，遠高於去年的 13%。IMA Asia也將台灣今年 GDP 成長預估值從一季前的 4.4% 大幅上調至 7%。

同時，世界貿易組織（WTO）10 月預估，今年全球商品貿易量將成長 2.4%，高於 8 月預測的 0.9%。國際貨幣基金（IMF）同月也將 2025 年全球經濟成長預測，自川普宣布關稅前的 2.8% 上調至 3.2%。

這兩大機構都表示，上調預測部分反映科技業者今年砸下大筆資金投入AI。光是亞馬遜、Google、Meta 和微軟，全年資本支出就逼近 4,000 億美元，主要用於 AI 相關建設。

不過，關稅帶來的痛苦並沒有消失，只是被延後了。IMA Asia指出，以台灣為例，即使 AI 投資推升整體經濟表現，內需依舊疲弱，其他產業也持續面臨挑戰。

台灣目前面臨疊加20%的關稅，雖低於川普4月宣布的32%，但高過南韓和日本不疊加的 15%。

隨著關稅正式上路、早先提前出貨所累積的庫存逐漸消化，經濟學家預料，企業終將把關稅成本轉嫁給消費者，對美國的出口也會跟著減少。

新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin 說：「現在就斷言關稅衝擊比預期小，尚言之過早。真實情況是，影響只是挪後了。」

WTO將2026 年全球商品貿易量由8月的1.8%降至0.5%，也反映這個觀點。

不過，由於各國政府紛紛築起防護網，美國關稅保護未必會造成斷崖式衝擊。

Mohi-uddin指出，除川普旨在振興美國經濟的「大而美法」之外，德國也罕見由財政撙節轉向擴張，而日本政府也通過規模1,350億美元的振興經濟方案。

他認為，政府的支持措施，加上美元走弱和聯準會（Fed）可能降息，因此只要AI熱潮不退燒，2026 年全球經濟仍有機會站得住腳。

美國 川普

延伸閱讀

川普稱俄烏和平協議有望 盧比歐強調尚需努力

宏都拉斯大選今開票重點一次看！川普力挺的候選人支持與台灣恢復建交

川普鬆口：已決定Fed下一任主席 「大黑馬」哈塞特強調市場反應正面

烏克蘭和平計畫 川普團隊與基輔代表團佛州展開磋商

相關新聞

AI投資成了美國關稅震動全球經濟下的救命索 台灣足為代表

美國總統川普 4 月宣布全面加徵對等關稅之際，經濟學家一面倒預料全球會大受衝擊，殊不知美國科技業大手筆的人工智慧（AI）...

日補充預算新高 防衛費達GDP2％ 日媒憂改變和平國家地位

日本內閣11月28日批准2025年度補充預算案，達18.3兆日圓（約1160億美元）創補充預算新高；若預算案順利獲國會通...

微軟皮皮剉？雲端老大亞馬遜竟與老三Google聯手推出多雲端服務

亞馬遜與Google在周日宣布推出一項共同開發的多雲端（multicloud）網路服務，以滿足市場對可靠聯網需求日益增長...

「借道日本」讓中國小紅書用上Nvidia先進晶片？美AI公司貸款目的惹議

知情人士透露，一家美國AI公司正尋求貸款約3億美元，以便為採購輝達（Nvidia）先進晶片融資，而這些晶片是要供一家中國...

銅價衝破新高 美關稅預期引發銅搶運潮 還有這一因素造成供應短缺

倫敦金屬交易所銅價周一（1日）創下歷史新高，原因是市場擔心全球銅供應吃緊。

全球百大軍工出爐！陸企軍售暴跌10%原因曝 解放軍現代化進程遭疑

南華早報報導，瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月1日發布全球百大軍工企業報告指出，2024年全球軍火銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。