印度GDP成長優於預期 股市大漲創新高

印度日前公布的GDP成長數據表現優於各方預期，帶動投資人信心，股市今天開盤後大漲，Nifty 50指數、Sensex指數皆創下歷史新高。

印度政府11月28日公布的數據顯示，今年度（2025-2026年）第2季（7到9月）的國內生產毛額（GDP）成長達8.2%，表現超乎各界預期，也是近6季最好的一次。

多數分析師先前預測，印度今年第2季的GDP成長會落在7.3%到7.5%之間；印度儲備銀行（RBI，即印度央行）在前一次評估貨幣政策時，則是預測今年第2季的GDP成長率為7%。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，GDP成長優於預期，也讓投資人信心大增，進而讓今天股市開盤後就一路飆漲。

截至上午9時15分，Nifty 50指數上漲0.47%到2萬6325.80點、Sensex指數上漲0.42%到8萬6065.92點，兩者都刷新歷史新高紀錄。

印度經濟時報（The Economic Times）提到，Sensex指數30支股票中，包括塔塔汽車客用汽車（TataMotors Passenger Vehicles）、BEL、印度國家銀行（State Bank of India）、塔塔鋼鐵（Tata Steel）、HCL科技（HCL Tech）漲幅都超過1%，是表現最好的幾支股票。

在全球經濟局勢仍未明朗前，印度GDP表現超乎預期，除在國內提振各方對經濟的信心，也在國外進一步鞏固其經濟地位。

喬吉特投資（Geojit Investments）首席投資策略師維賈亞庫馬爾（V K Vijayakumar）表示，儘管受到美國關稅政策的影響，但印度今年第2季的GDP成長仍達8.2%，遠超過預期，顯示印度經濟的穩健。