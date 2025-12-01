微軟皮皮剉？雲端老大亞馬遜竟與老三Google聯手推出多雲端服務

亞馬遜與Google在周日宣布推出一項共同開發的多雲端（multicloud）網路服務，以滿足市場對可靠聯網需求日益增長的趨勢。在即便是短暫網路斷線都可能造成重大癱瘓的時代，這項服務變得格外重要。

新產品方案將讓客戶能在數分鐘內於兩家公司的雲端平台間建立私有、高速的連線，而不需要再耗費數周時間。

根據亞馬遜與Google的聲明，這項新服務結合亞馬遜雲端事業AWS的Interconnect–multicloud（內部互聯－多雲端）與Google Cloud的Cross-Cloud Interconnect，以提升網路互通性。

這項新服務的推出時間，距離亞馬遜AWS在10月20日發生大規模中斷僅一個多月，當時事件波及全球數千個網站，使Snapchat、Reddit等熱門應用程式癱瘓。根據分析業者Parametrix估計，那次的中斷使美國企業損失5億至6.5億美元。

AWS網路服務副總裁甘迺迪（Robert Kennedy）表示：「這次AWS與Google Cloud合作，代表多雲連線的一項根本性轉變。」

Google Cloud雲端網路副總裁暨總經理恩斯（Rob Enns）則指出，這項共同的網路旨在讓客戶更容易在不同雲端間移動資料與應用程式。

Google Cloud在聲明中表示，客戶關係管理平台SalesforceSalesforce已成為這套新做法的早期採用者之一。

雲端業者提供運算能力、資料儲存及其他數位服務，而亞馬遜AWS是全球最大的雲端服務供應商，其次是微軟旗下的Azure，至於Alphabet旗下Google Cloud則占第三名的位置。

亞馬遜的雲端業務在第3季強勁成長，創造330億美元營收，比Google雲端事業的151.6億美元營收高出一倍以上。

Alphabet、微軟與亞馬遜在內的科技公司正投入數十億美元建設基礎設施，以因應AI帶動的網路流量激增，並滿足對運算能力不斷提升的需求。