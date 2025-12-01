「借道日本」讓中國小紅書用上Nvidia先進晶片？美AI公司貸款目的惹議

知情人士透露，一家美國AI公司正尋求貸款約3億美元，以便為採購輝達（Nvidia）先進晶片融資，而這些晶片是要供一家中國大陸客戶，即社群平台小紅書在日本進行使用。這凸顯出科技公司如何在美國的晶片限制措施下另闢途徑。

彭博資訊引述知情人士說法報導，總部位於矽谷的AI雲端代理公司PaleBlueDot AI已向銀行和私募信貸機構尋求這筆融資。他們還透露，摩根大通參與了為潛在貸款方準備行銷資料，不過，小摩行最終也可能選擇不參與此交易。

消息人士說，PaleBlueDot AI打算採購的輝達繪圖處理器（GPU）將運用在位於東京的資料中心，最終使用者為中國熱門社群平台小紅書。這樁交易已討論至少三個月，但是否能繼續推動仍不明朗。

PaleBlueDot AI發言人向尋求置評的記者表示，「資訊不符合事實」，但未進一步說明。摩根大通拒絕置評，而輝達和小紅書則未立即回應置評請求。

這項計劃中的貸款凸顯出，在華盛頓當局限制中國大陸企業購買輝達高階AI晶片之際，科技公司如何尋找新的出路。美國自2022年以來已多次緊縮這項限制。雖然大陸企業無法直接採購這些晶片，但可透過位於中國以外的其他國家的資料中心合法使用。

知情人士表示，融資機構普遍認這項貸款安排涉及政治敏感因素，擔心美國當局可能實施進一步的制裁措施，限制晶片在全球的部署方式。輝達執行長黃仁勳上月在接受彭博電視採訪時表示，公司將持續嚴加防範晶片落入不當之手。

當然，美國政府的晶片政策也可能改變。美國商務部長盧特尼克上月表示，美國總統川普正考慮是否允許輝達向中國銷售先進AI晶片，最終決定將由總統定案。

PaleBlueDot AI自稱是一家提供安全且具成本效益的AI雲端運算解決方案的公司。根據LinkedIn個人檔案資料，黃少東自 2023年12月起以共同創辦人身份運營該公司，而北京大學畢業的Jonathan Zhu則於2024年 3 月擔任共同創辦人一職。兩人皆未回應置評請求。