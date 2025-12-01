快訊

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

1199元起！台灣虎航2026夏季航班第2波 明天上午10時開賣

聽新聞
0:00 / 0:00

「借道日本」讓中國小紅書用上Nvidia先進晶片？美AI公司貸款目的惹議

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一家美國AI公司傳出尋求貸款約3億美元，以採購輝達先進晶片，以便供應中國大陸社群平台小紅書在日本進行使用。路透
一家美國AI公司傳出尋求貸款約3億美元，以採購輝達先進晶片，以便供應中國大陸社群平台小紅書在日本進行使用。路透

情人士透露，一家美國AI公司正尋求貸款約3億美元，以便為採購輝達（Nvidia）先進晶片融資，而這些晶片是要供一家中國大陸客戶，即社群平台小紅書在日本進行使用。這凸顯出科技公司如何在美國的晶片限制措施下另闢途徑。

彭博資訊引述知情人士說法報導，總部位於矽谷的AI雲端代理公司PaleBlueDot AI已向銀行和私募信貸機構尋求這筆融資。他們還透露，摩根大通參與了為潛在貸款方準備行銷資料，不過，小摩行最終也可能選擇不參與此交易。

消息人士說，PaleBlueDot AI打算採購的輝達繪圖處理器（GPU）將運用在位於東京的資料中心，最終使用者為中國熱門社群平台小紅書。這樁交易已討論至少三個月，但是否能繼續推動仍不明朗。

PaleBlueDot AI發言人向尋求置評的記者表示，「資訊不符合事實」，但未進一步說明。摩根大通拒絕置評，而輝達和小紅書則未立即回應置評請求。

這項計劃中的貸款凸顯出，在華盛頓當局限制中國大陸企業購買輝達高階AI晶片之際，科技公司如何尋找新的出路。美國自2022年以來已多次緊縮這項限制。雖然大陸企業無法直接採購這些晶片，但可透過位於中國以外的其他國家的資料中心合法使用。

知情人士表示，融資機構普遍認這項貸款安排涉及政治敏感因素，擔心美國當局可能實施進一步的制裁措施，限制晶片在全球的部署方式。輝達執行長黃仁勳上月在接受彭博電視採訪時表示，公司將持續嚴加防範晶片落入不當之手。

當然，美國政府的晶片政策也可能改變。美國商務部長盧特尼克上月表示，美國總統川普正考慮是否允許輝達向中國銷售先進AI晶片，最終決定將由總統定案。

PaleBlueDot AI自稱是一家提供安全且具成本效益的AI雲端運算解決方案的公司。根據LinkedIn個人檔案資料，黃少東自 2023年12月起以共同創辦人身份運營該公司，而北京大學畢業的Jonathan Zhu則於2024年 3 月擔任共同創辦人一職。兩人皆未回應置評請求。

美國 情人 小紅書

延伸閱讀

英特爾前CEO基辛格：台積赴美設廠無助改變現狀 美晶片降低依賴亞洲難

輝達傳不再提供VRAM效應 技嘉、微星顯卡出貨有壓

民以食為天！紐時披露川普擬擴大關稅豁免範圍 壓抑糧價

美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

相關新聞

美股有望迎耶誕行情 為年底及2026多頭走勢添柴火

美股上周反彈、美國今年黑色星期五銷售額加速成長，再加上美股歷來甚少在12月下跌的歷史經驗，都成為美股12月走勢的好兆頭，...

「借道日本」讓中國小紅書用上Nvidia先進晶片？美AI公司貸款目的惹議

知情人士透露，一家美國AI公司正尋求貸款約3億美元，以便為採購輝達（Nvidia）先進晶片融資，而這些晶片是要供一家中國...

銅價衝破新高 美關稅預期引發銅搶運潮 還有這一因素造成供應短缺

倫敦金屬交易所銅價周一（1日）創下歷史新高，原因是市場擔心全球銅供應吃緊。

全球百大軍工出爐！陸企軍售暴跌10%原因曝 解放軍現代化進程遭疑

南華早報報導，瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月1日發布全球百大軍工企業報告指出，2024年全球軍火銷...

油價會止跌嗎？OPEC+明年Q1不增產、啟動產能審核為調整配額鋪路

石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）於周日系列視訊會議後，確認明年第1季將維持現行產量政策，暫停進一步增產，以應對全球...

「魔鬼金屬」今天又創新高！白銀今年已猛漲93% 專家說還有利多

白銀價格再創歷史新高，突破每英兩57美元，受供應持續緊縮與市場對美國本月降息預期升溫的支撐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。