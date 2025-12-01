銅價衝破新高 美關稅預期引發銅搶運潮 還有這一因素造成供應短缺

倫敦金屬交易所銅價周一（1日）創下歷史新高，原因是市場擔心全球銅供應吃緊。

在倫敦交易的銅價格盤中上漲0.9%，達每噸11,294.5美元，延續上周五大漲2.3%的動能；而紐約商品交易所（Comex）銅期貨價格一度飆漲1.6%，稍後小漲至每磅5.31551美元。由於美國可能對銅課徵關稅，引發市場將銅運往美國的搶運潮，這可能加劇其他地區的供應短缺，而此時礦商難以讓供應跟上需求。

銅價這一波大幅上漲，是在上周上海舉行一場大型銅產業會議之後，會議強調了銅礦業過去一年來經歷了多起礦場意外停工與受擾事件後，供應出現吃緊跡象。冶煉業者在年度銅礦石供應談判中面臨艱難協商，年度溢價飆升，而大宗商品貿易巨頭摩科瑞能源集團（Mercuria Energy Group）則警告明年可能出現短缺。

許多投資人長期來已看漲銅價，原因是銅在電力、能源轉型中扮演不可或缺的角色，倫敦金屬交易所銅價今年來已上漲近30%。Comex銅價周一上漲，價格攀升至7月30日以來最高，當時價格在美國總統川普將金屬關稅決定延後至2026年後大幅下跌。

貿易商現在再度搶著將金屬運往美國，因預期川普明年將徵收進口關稅，美國價格仍高於倫敦。摩科瑞金屬主管科賓塔斯（Kostas Bintas）表示，明年第1季，可能有超過50萬噸銅運抵美國。