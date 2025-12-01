快訊

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

銅價衝破新高 美關稅預期引發銅搶運潮 還有這一因素造成供應短缺

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
倫敦金屬交易所銅價周一（1日）創下歷史新高，原因是市場擔心全球銅供應吃緊。路透
倫敦金屬交易所銅價周一（1日）創下歷史新高，原因是市場擔心全球銅供應吃緊。路透

倫敦金屬交易所銅價周一（1日）創下歷史新高，原因是市場擔心全球銅供應吃緊。

在倫敦交易的銅價格盤中上漲0.9%，達每噸11,294.5美元，延續上周五大漲2.3%的動能；而紐約商品交易所（Comex）銅期貨價格一度飆漲1.6%，稍後小漲至每磅5.31551美元。由於美國可能對銅課徵關稅，引發市場將銅運往美國的搶運潮，這可能加劇其他地區的供應短缺，而此時礦商難以讓供應跟上需求。

銅價這一波大幅上漲，是在上周上海舉行一場大型銅產業會議之後，會議強調了銅礦業過去一年來經歷了多起礦場意外停工與受擾事件後，供應出現吃緊跡象。冶煉業者在年度銅礦石供應談判中面臨艱難協商，年度溢價飆升，而大宗商品貿易巨頭摩科瑞能源集團（Mercuria Energy Group）則警告明年可能出現短缺。

許多投資人長期來已看漲銅價，原因是銅在電力、能源轉型中扮演不可或缺的角色，倫敦金屬交易所銅價今年來已上漲近30%。Comex銅價周一上漲，價格攀升至7月30日以來最高，當時價格在美國總統川普將金屬關稅決定延後至2026年後大幅下跌。

貿易商現在再度搶著將金屬運往美國，因預期川普明年將徵收進口關稅，美國價格仍高於倫敦。摩科瑞金屬主管科賓塔斯（Kostas Bintas）表示，明年第1季，可能有超過50萬噸銅運抵美國。

美國 銅價 倫敦

延伸閱讀

無薪假回溫增至9,153人 製造業三大型廠商受關稅影響

影／盧秀燕民調維持高檔 廖偉翔：顧好市政就是2026最強助攻

銅價創高！第一銅爆量觸漲停 亞電、華榮、大亞強勢跟進

關稅談判以「台灣模式」洽談 經貿辦透露台美觸及5議題

相關新聞

美股有望迎耶誕行情 為年底及2026多頭走勢添柴火

美股上周反彈、美國今年黑色星期五銷售額加速成長，再加上美股歷來甚少在12月下跌的歷史經驗，都成為美股12月走勢的好兆頭，...

銅價衝破新高 美關稅預期引發銅搶運潮 還有這一因素造成供應短缺

倫敦金屬交易所銅價周一（1日）創下歷史新高，原因是市場擔心全球銅供應吃緊。

全球百大軍工出爐！陸企軍售暴跌10%原因曝 解放軍現代化進程遭疑

南華早報報導，瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月1日發布全球百大軍工企業報告指出，2024年全球軍火銷...

油價會止跌嗎？OPEC+明年Q1不增產、啟動產能審核為調整配額鋪路

石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）於周日系列視訊會議後，確認明年第1季將維持現行產量政策，暫停進一步增產，以應對全球...

「魔鬼金屬」今天又創新高！白銀今年已猛漲93% 專家說還有利多

白銀價格再創歷史新高，突破每英兩57美元，受供應持續緊縮與市場對美國本月降息預期升溫的支撐。

南韓11月出口續旺 半導體強勁力挽全球保護主義狂瀾

南韓 11 月出口保持強勁，反映半導體和汽車需求持續暢旺，也讓決策官員在因應全球保護主義升溫之際稍感放心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。