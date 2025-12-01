日圓聞訊跳漲！植田和男釋出「最明確升息暗示」日股重挫摜破5萬點

日本銀行（央行）總裁植田和男釋出迄今關於本月可能升息的最明確暗示，而任何調整基準利率都只是對寬鬆幅度的調整，央行會就是否採取行動做出合適判斷。日圓應聲走升，而日本2年期公債殖利率也升破1%，為2008年來首見。

植田和男周一（1日）在日本中部名古屋向當地企業領袖致詞時表示，央行將「在檢視國內外經濟、通膨及金融市場的情況後，權衡升息的利弊並作出適當決策」。

植田表示，上調基準利率將意味著調整貨幣寬鬆程度，任何政策調整都不能太早也不能太晚。他說，日銀經濟展望實現的可能性正在上升，密切關注薪資談判的初步情勢至關重要，而預期企業獲利整體維持在高水準。植田也談到，匯率對物價的影響可能比以前更大。

根據隔夜指數交換利率，交易人士認為日銀在12月19日結束決策會議時，宣布升息的機率約為64%，而最晚在明年1月前升息的機率則升至90%。

在植田發言後，日圓匯率應聲走升，日圓兌美元盤中一度升值0.44%，報155.49日圓，升值幅度稍後收斂至0.27%。在他演說前，由於市場對日銀可能升息的臆測已升溫，日本2年期公債殖利率升至2008年以來最高水準，盤中報1.01%。

由於日圓走升，日股跌幅擴大，日經225指數盤初就跌破5萬點大關，盤中跌幅達1.5%，報49,487點。