日圓聞訊跳漲！植田和男釋出「最明確升息暗示」日股重挫摜破5萬點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日銀升息機率升高，日圓今日走升。路透

日本銀行（央行）總裁植田和男釋出迄今關於本月可能升息的最明確暗示，而任何調整基準利率都只是對寬鬆幅度的調整，央行會就是否採取行動做出合適判斷。日圓應聲走升，而日本2年期公債殖利率也升破1%，為2008年來首見。

植田和男周一（1日）在日本中部名古屋向當地企業領袖致詞時表示，央行將「在檢視國內外經濟、通膨及金融市場的情況後，權衡升息的利弊並作出適當決策」。

植田表示，上調基準利率將意味著調整貨幣寬鬆程度，任何政策調整都不能太早也不能太晚。他說，日銀經濟展望實現的可能性正在上升，密切關注薪資談判的初步情勢至關重要，而預期企業獲利整體維持在高水準。植田也談到，匯率對物價的影響可能比以前更大。

根據隔夜指數交換利率，交易人士認為日銀在12月19日結束決策會議時，宣布升息的機率約為64%，而最晚在明年1月前升息的機率則升至90%。

在植田發言後，日圓匯率應聲走升，日圓兌美元盤中一度升值0.44%，報155.49日圓，升值幅度稍後收斂至0.27%。在他演說前，由於市場對日銀可能升息的臆測已升溫，日本2年期公債殖利率升至2008年以來最高水準，盤中報1.01%。

由於日圓走升，日股跌幅擴大，日經225指數盤初就跌破5萬點大關，盤中跌幅達1.5%，報49,487點。

近期，日銀決策委員會的官員紛紛釋出支持升息的訊號，而且在過去兩次決策會議中，已有兩位委員持不同意見，支持應該要升息。日銀政策委員會審議委員小枝淳子表示，應該要進行利率正常化，另一位審議委員增一行最近受訪時也說，升息的時機正在逼近。就連立場鴿派的委員野口旭，上周也提到關於政策調整太晚的風險正在上升。

日本銀行（央行）總裁植田和男周一釋出迄今關於本月可能升息的最明確暗示。路透

日本 植田和男 公債殖利率

