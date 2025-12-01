油價會止跌嗎？OPEC+明年Q1不增產、啟動產能審核為調整配額鋪路
石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）於周日系列視訊會議後，確認明年第1季將維持現行產量政策，暫停進一步增產，以應對全球油市供應過剩的疑慮，並為2027年重新分配產能配額的關鍵改革鋪路。
OPEC+將委託達拉斯顧問公司DeGolyer and MacNaughton，全面評估成員國的「最大可持續產能」。但事涉敏感，俄羅斯與委內瑞拉將另由印度機構審核，伊朗則直接以今年8至10月平均產量為基準。
新制將以「90天內可達成並維持一年」為產能定義，並自2027年起作為配額校準依據。
由於阿聯酋和伊拉克等國正大幅擴充產能，而部分成員國產能萎縮，產能審核與配額分配極為棘手。這使得改革注定要遭遇巨大阻力，因其結果將直接牽動成員國的未來收入與話語權。2023年的類似審查便曾引發安哥拉不滿退群。
然而，在當前油價承壓、且2026年恐出現嚴重供應過剩的背景下，OPEC+亟需讓配額反映真實產能，以提高未來減產行動的可信度。
OPEC+雖以季節性需求疲弱為理由暫停增產，但市場仍擔憂前景。國際能源總署預估2026年將出現歷史性過剩，高盛與摩根大通皆警告油價恐持續探低。今年油價已跌約15%，在OPEC+重申暫停增產後，布蘭特原油報價每桶63美元，西德廔中級原油逼近60美元。
OPEC+自4月加速恢復2023年暫停的產量後，已恢復約70%產能，尚有每日110萬桶待恢復。分析師解讀，面對快速惡化的市場，穩定已優先於擴張。
