澳洲證交所公告平台故障 多家企業暫停交易

澳洲證券交易所（ASX）發言人表示，證交所的公告平台今天發生故障，原定要發布重大訊息的企業因此暫停交易。

這起事件是澳洲最近一連串股市交易問題中的最新一例，此前，澳洲證券交易所的營運表現，已遭到澳洲證券暨投資委員會（ASIC）與澳洲央行（RBA）批評。

澳洲證券交易所表示，此次事件並未影響到交易與結算作業。

ASX在官網上表示：「正在調查受影響企業公告發布的相關問題。」

澳洲央行最近對ASX的治理、文化和風險管理提出批評。去年12月ASX發生結算系統故障，引發眾人對其維護安全可靠的市場基礎設施能力感到疑慮 。

無獨有偶，全球最大的衍生性商品及期貨交易所營運商「芝加哥商品交易所」（CME）上月28日也發生多年來最嚴重的故障，當時全球股票、債券、大宗商品與貨幣交易全數中斷。