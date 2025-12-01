「魔鬼金屬」今天又創新高！白銀今年已猛漲93% 專家說還有利多

白銀價格再創歷史新高，突破每英兩57美元，受供應持續緊縮與市場對美國本月降息預期升溫的支撐。

現貨白銀價格周一（1日）盤中勁揚1.4%，報每英兩57.29美元，突破上周五創下的高點紀錄，當天價格一度飆漲近6%。

相較下，現貨黃金價格盤中跌0.25%，報每英兩4,228.92美元，稍早跌幅一度達0.79%。

市場完全消化聯準會12月將降息1碼的預期，原因是美國勞動市場持續疲弱，以及多位聯準會官員釋出鴿派言論。

白銀也受到全球市場供應再度緊張的支撐。儘管為了緩解歷史性的吃緊狀態，有創紀錄的白銀流入倫敦市場，但一個月期的白銀借貸成本仍維持在高檔。其他市場也面臨壓力，交易所數據顯示，上海期貨交易所相關倉庫的白銀庫存近期下滑至近十年來最低水準。

景順商品產品管理主管西姆斯表示，「有些人為了滿足交貨需求，不得不改以空運，而不是用貨船運送白銀。」

白銀價格今年來跟進黃金飆升，而且漲勢更猛，今年來累計漲幅已超過93%。儘管白銀因其價格波動性常被稱為「魔鬼金屬」，但專家認為還有上漲空間。

西姆斯說：「儘管我們看到價格急升，也見到稍微回落，但從長期來看，這次情勢不同，可能會讓白銀維持在相對高檔，甚至在未來一段時間內持續上漲。」

目前是過去50年來，銀價第三次達到高峰。其他銀價高點包括1980年1月，當時亨特兄弟囤積全球三分之一的白銀供應，試圖壟斷市場；第二次則在2011年，在美國債務上限危機之後，白銀和黃金被視為避險資產。

和先前投資潮不同的是，今年白銀的榮景，是低供應、印度高需求，以及工業需求和關稅等多重因素發威。

在需求面，印度也是世界上最大的白銀消費國，每年消費約4,000公噸白銀，主要用於珠寶、器皿和飾品。今年秋季白銀吸引力大增，正值印度10月下旬迎接排燈節，在金價居高不下之際，農民的貴金屬需求轉向了白銀。

在供應面，白銀協會公布的「2025年世界白銀調查報告」估計，過去十年間，白銀礦產產量一直在下降，尤其在中美洲和南美洲。

Stone X歐非中東與亞洲市場分析主管歐康納表示：「在過去大約12個月，原本供應過剩開始因三個原因轉為短缺：車隊電動化、AI，以及太陽能供電。」

西姆斯也表示，「目前，一輛一般的電動車大約含有25公克的白銀，較大的電動車可能含有50公克零組件的一部分。」「如果我們轉向這些固態白銀電池，每一輛電動車可能需要1公斤甚至更多的白銀。」