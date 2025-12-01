快訊

不是未來是「現在」資深房仲示警：台灣很多房子已經沒有人要了

12月交通新制1次看 桃機第3航廈北登機廊廳試營運、台鐵23日大改點

打擊異議作家！泰國淪為全球獨裁者「跨國執法天堂」

南韓11月出口續旺 半導體強勁力挽全球保護主義狂瀾

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
半導體仍是南韓11月出口最大動能，成長近 39%。路透
半導體仍是南韓11月出口最大動能，成長近 39%。路透

南韓 11 月出口保持強勁，反映半導體和汽車需求持續暢旺，也讓決策官員在因應全球保護主義升溫之際稍感放心。

南韓海關周一公布，經工作天數調整後的出口總額成長 13.3%，略低於 10 月 14% 的漲幅；整體出口成長 8.4%，高於 10 月經修正後的 3.5%。進口增加 1.2%，單月貿易順差達 97 億美元。

半導體出口仍是最大動能，成長近 39%，反映人工智慧（AI）和資料中心需求持續強勁。汽車出口也反彈，成長近 14%，足以抵銷石化等產業的疲弱表現。

就在前幾天，南韓央行將基準利率維持在 2.5%，並在聲明中調整措辭，可見決策官員對進一步降息的立場不若先前那麼明確。總裁李昌鏞表示，決策委員會對後續利率走向出現三比三的分歧：三位委員認為仍可討論降息，另三位委員則認為短期內應按兵不動。央行同時小幅上調至 2026 年的經濟成長和通膨預測。

在利率決策公布之際，南韓央行也將 2026 年成長率預測從 8 月的 1.6% 調升至 1.8%，2025 年預估值則調升至 1%，反映第3季半導體出口強勁及民間消費穩步復甦。

此外，南韓和美國上月敲定重大協議，將美國對南韓貨品最高關稅定在 15%，涵蓋先前課徵 25% 關稅的汽車。南韓方面預期汽車關稅將自 11 月 1 日起追溯調降，而執政黨上周也提出特別法案，推動落實規模達 3,500 億美元的投資承諾。

李昌鏞表示，受惠於全球半導體景氣回升，以及近日和韓美貿易協議有所突破，南韓的出口和企業設備投資都將優於先前預期。

從外銷目的地來看，對美出口因鋼鐵和汽車零組件受美方關稅影響而下滑 0.2%；對大陸出口增長 6.9%。對中東出口大增約 33%，對東南亞則成長 6.3%。

南韓出口占國內生產總值超過 40%。在出口維持強勁的情況下，央行在密切觀察家庭負債攀升和房價高漲等國內風險之際，政策上仍有耐心觀望的空間。

南韓 半導體 美國

延伸閱讀

Fed降息1碼 預期升溫

酷澎爆雷大規模個資外洩 CEO公開道歉 傳陸籍前員工涉案

南韓步入超高齡社會

全球市場觀測站／投等債 進場時機到

相關新聞

美股有望迎耶誕行情 為年底及2026多頭走勢添柴火

美股上周反彈、美國今年黑色星期五銷售額加速成長，再加上美股歷來甚少在12月下跌的歷史經驗，都成為美股12月走勢的好兆頭，...

簡立峰專欄／黃仁勳說「中國贏得AI競賽」背後有何隱憂

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近期多次公開示警，指出中國將超越美國、贏得AI競賽，這番話背後隱藏什麼訊息？在美國祭出晶片禁令後，中國AI發展非但沒有停下腳步，反而加速走向一條更自主、難以撼動的路線，中國如何突破限制、縮小與頂尖技術間的差距？而美國之所以能在這場競賽中維持主導地位，並非僅靠技術領先，還掌握哪些難以取代的關鍵優勢？

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市11月最後一個交易日反彈，不僅收復美股月中一度重挫4.7%的失地，也使大盤再度逼進歷史新高。隨著市場看好聯準會（...

Fed降息1碼 預期升溫

市場對美國聯準會（Fed）12月降息1碼的預期日益升溫，機率在上周升破80%，為10月以來首見，也可能使美元匯率在年底前...

酷澎爆雷大規模個資外洩 CEO公開道歉 傳陸籍前員工涉案

電商巨擘酷澎（Coupang）證實，3,370萬名用戶的個資出現大規模外洩，影響人數已幾乎是該公司的所有客戶，並公開道歉...

英特爾前CEO基辛格：台積赴美設廠無助改變現狀 美晶片降低依賴亞洲難

美國晶片大廠英特爾（Intel）前執行長基辛格接受英國金融時報（FT）專訪時表示，他認為台積電赴美設廠，無助於降低晶片製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。