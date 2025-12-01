南韓11月出口續旺 半導體強勁力挽全球保護主義狂瀾

南韓 11 月出口保持強勁，反映半導體和汽車需求持續暢旺，也讓決策官員在因應全球保護主義升溫之際稍感放心。

南韓海關周一公布，經工作天數調整後的出口總額成長 13.3%，略低於 10 月 14% 的漲幅；整體出口成長 8.4%，高於 10 月經修正後的 3.5%。進口增加 1.2%，單月貿易順差達 97 億美元。

半導體出口仍是最大動能，成長近 39%，反映人工智慧（AI）和資料中心需求持續強勁。汽車出口也反彈，成長近 14%，足以抵銷石化等產業的疲弱表現。

就在前幾天，南韓央行將基準利率維持在 2.5%，並在聲明中調整措辭，可見決策官員對進一步降息的立場不若先前那麼明確。總裁李昌鏞表示，決策委員會對後續利率走向出現三比三的分歧：三位委員認為仍可討論降息，另三位委員則認為短期內應按兵不動。央行同時小幅上調至 2026 年的經濟成長和通膨預測。

在利率決策公布之際，南韓央行也將 2026 年成長率預測從 8 月的 1.6% 調升至 1.8%，2025 年預估值則調升至 1%，反映第3季半導體出口強勁及民間消費穩步復甦。

此外，南韓和美國上月敲定重大協議，將美國對南韓貨品最高關稅定在 15%，涵蓋先前課徵 25% 關稅的汽車。南韓方面預期汽車關稅將自 11 月 1 日起追溯調降，而執政黨上周也提出特別法案，推動落實規模達 3,500 億美元的投資承諾。

李昌鏞表示，受惠於全球半導體景氣回升，以及近日和韓美貿易協議有所突破，南韓的出口和企業設備投資都將優於先前預期。

從外銷目的地來看，對美出口因鋼鐵和汽車零組件受美方關稅影響而下滑 0.2%；對大陸出口增長 6.9%。對中東出口大增約 33%，對東南亞則成長 6.3%。

南韓出口占國內生產總值超過 40%。在出口維持強勁的情況下，央行在密切觀察家庭負債攀升和房價高漲等國內風險之際，政策上仍有耐心觀望的空間。