本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市11月最後一個交易日反彈，不僅收復美股月中一度重挫4.7%的失地，也使大盤再度逼進歷史新高。隨著市場看好聯準會（Fed）12月可能降息，投資人寄望12月能延續歷來佳績，再掀年終反攻行情。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

標普500指數上周五（28日）上漲0.5%，讓11月勉強收漲0.1%，且逼近10月底創下的歷史新高。道瓊工業指數上漲0.6%，11月收漲0.3%，和標普都是連續七個月上漲，寫下2018年初以來最長連漲紀錄。

那斯達克28日雖漲0.7%，但11月仍收跌1.5%，在市場擔心AI泡沫化的震盪下，出現3月來首見月線頹勢。費城半導體指數在英特爾領軍之下，28日漲1.8%，台積電ADR同日漲0.5%。

不少投資人對後市抱持審慎樂觀態度，認為近來科技股回檔屬健康修正，有助於導正市場中投機性領域中偏高的價位。

12月可望為美股帶來季節性順風，再度挑戰歷史新高。根據《股票交易者年鑑》統計， 1950年以來，12月是道瓊和標普全年第三強的月份；也是1971年以來那斯達克表現第三佳的月份。

持續對日施壓 12月大陸飛日本航班900餘班確定取消

因日本迄今仍未鬆口撤回首相高市早苗日前涉台言論，中共持續加大對日施壓。央視新聞報導，在中國政府發布赴日旅遊風險提示後，最新數據顯示，12月原計劃執行的5,548個中國飛往日本的航班中，904個已確定取消，取消比率達16%。

報導說，具體來看，日本與中國之間共有172條定期航線，截至27日上午，中國各大航空公司已削減72條航線，涉及904個航班，相當於約15.6萬個座位。除航班數量減少外，機票價格也受到此次風險提示的連帶影響。

分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠生產HBM

日本經濟新聞報導，美光科技（Micron Technology）將斥資1.5兆日圓（約96億美元）在廣島現有廠區興建新廠，生產用於人工智慧（AI）的高頻寬記憶體（HBM）晶片。在地緣政治風險升高之際，避免先進晶片生產過度集中台灣，並將日本打造成和台灣同等水準的先進半導體生產基地。

日經報導，美光計劃明年5月在位於東廣島市現有廣島廠區內興建新廠，預定2028年左右出貨。日經指出，日本經產省最高將給予5,000億日圓的補助。

在美中對立、台灣可能「有事」等地緣政治風險加劇之際，美光最新投資其實有跡可尋。美光今年5月已在廣島廠導入用於先進製程的極紫外光（EUV）設備，有機會支援下一代高頻寬記憶體HBM4。

大陸11月官方PMI連續八個月低迷 創歷史最長連續萎縮紀錄

中國11月工廠活動較上月有所改善，但仍處於萎縮狀態，連續下滑走勢再次刷新最長紀錄，反映經濟放緩局面加劇。

11月官方製造業採購經理人指數指數為49.2，連續八個月低於50的榮枯分界線。彭博調查的經濟學家預測中值為49.4。

英特爾晶圓代工傳將拿下蘋果訂單 分析師郭明錤：對台積電影響有限

天風證券蘋果供應鏈知名分析師郭明錤，在社群平台X上發文指出，英特爾（Intel）預計最快在2027年，就會開始供應最低階的M系列處理器給蘋果公司（Apple），消息激勵英特爾股價28日收盤飆漲逾10%。

郭明錤說，蘋果向英特爾下單的最低階M系列處理器，數量相對少，對台積電（2330）未來幾年的基本面和技術領先優勢，沒有實質影響。

目前蘋果Mac電腦都使用蘋果自研的客製晶片，由台積電代工。郭明錤在貼文中指出，根據他最新的產業調查，英特爾成為蘋果先進製程供應商的能見度近期顯著改善。蘋果先前和英特爾簽署NDA並取得先進製程18AP的PDK 0.9.1GA，目前關鍵模擬與研究項目進展符合預期，正等待英特爾預計在明年第1季釋出的PDK 1.0/1.1。蘋果規劃由英特爾在2027年第2至第3季間開始出貨最低階M系列處理器，但實際狀況須視取得PDK 1.0/1.1後的開發進展而定。