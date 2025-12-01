Fed降息1碼 預期升溫

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

市場對美國聯準會（Fed）12月降息1碼的預期日益升溫，機率在上周升破80%，為10月以來首見，也可能使美元匯率在年底前持續承受壓力。

在Fed多位鴿派官員發言支持12月降息、最新褐皮書顯示就業市場疲軟後，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期12月降息1碼的機率在24日升抵84.4%，28日再溫和上升到86.4%。

展望本周，美國供給管理協會（ISM）將陸續公布11月製造業和服務業指數，製造業指數預料將微升至49.0，但景氣依然處於萎縮領域，服務業指數估將降至51.7%，反映景氣擴張趨緩。但這些指標與褐皮書都屬於所謂的「軟數據」，不少官員和分析師對其傳遞的信號持懷疑態度。

本周另一個重要數據為12月5日公布的9月通膨指標、也是Fed重視的個人消費支出（PCE）平減指數，預料將年升2.8%，核心PCE平減指數也將年比上揚2.8%。受到先前聯邦政府關門影響，這個數據顯露的景氣略嫌過時。

問題在於，Fed官員在12月會議前可獲得的「硬數據」都還停留在9月，部分關鍵的10月數據也可能因政府停擺而永遠缺席，例如完整的10月消費者物價指數（CPI）報告將不會公布。

諸多零星數據和分歧的走勢，預示Fed的12月會議可能會出現激辯，多位官員都將提出不同意見，但是經濟學家預期，Fed主席鮑爾最終將能如9月會議一般，爭取到更多官員支持降息1碼。

這也可能使得美元在今年底前承受貶值壓力，即便Fed本月意外未降息，市場仍將預期明年還是會降息，特別是支持降息的白宮經濟顧問哈塞特，明年5月接任鮑爾成為Fed主席的呼聲甚高。

Fed 降息

