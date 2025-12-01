快訊

美股有望迎耶誕行情 為年底及2026多頭走勢添柴火

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
今年耶誕老人將提早降臨華爾街的樂觀氛圍。路透
美股上周反彈、美國今年黑色星期五銷售額加速成長，再加上美股歷來甚少在12月下跌的歷史經驗，都成為美股12月走勢的好兆頭，也增添今年耶誕老人將提早降臨華爾街的樂觀氛圍，有望迎接「耶誕行情」，更是2026年另一波多頭好預兆。

美股三大指數上周強彈，道瓊工業指數漲逾3%，標普500指數漲近4%，那斯達克100指數更漲超過4%，一掃11月稍早時AI泡沫與聯準會（Fed）多位「鷹派」決策官員發言所帶來的陰霾，比特幣的跌勢也告消退。

MasterCard SpendingPulse數據顯示，美國在感恩節隔天的黑色星期五，不計汽車的零售銷售年增4.1%，高於去年的3.4%增幅。其中，線上銷售增長10.4%，實體店面銷售增加1.7%，反映美國消費者支出的韌性。

股市老將雅德尼表示，「耶誕老人回來了」，預料標普500指數本周有望再創新高，今年底時將攻上7,000點，暗示標普指數今年將收漲19%，與過去兩年來每年的20%不遑多讓。

不過，專家也提醒美股今年底前仍將面臨Fed的「鷹式降息」風險，若Fed認為通膨升高的憂慮甚於勞動市場減弱，12月在降息1碼之餘，搭配在決策聲明與利率點狀圖釋出鷹派訊號，則可能拖累股市信心。

目前分析師普遍預期，美股明年仍可望達到二位數漲幅。雅德尼再度預測2026年美股將繼續「咆哮」，標普500指數將再漲10%到7,700點。他指出，經濟成長、消費及企業獲利都持續強，2030年之前都不太可能陷入全面的經濟衰退，只是可能會在不同時期、不同產業出現「滾動式衰退」。

德意志銀行更預測標普500指數明年將能衝到8,000點，摩根大通預測將漲到7,500點，但若Fed持續降息，則可能上攻8,000點，利多包括企業獲利成長超越趨勢水準、AI資本支出熱絡，股利提高及明年開始減稅。

美股 標普

