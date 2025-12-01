OPEC+ 下季可能暫停增產

知情人士透露，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）11月30日舉行產量會議，預料將決議暫停增產，維持明年第1季的產量目標於現有水準不變，而俄烏戰爭和平談判是否順利，將是觀察重點。

彭博資訊與路透引述知情人士指出，OPEC+將決議明年第1季暫停增產，因為油市供過於求的疑慮升高，促使這個產油國集團放慢「增產保市」行動的步調。油市正在關注俄烏停火談判是否能夠出現突破，若能達成共識，俄國原油有望重返市場。

OPEC+於11月初宣布，預期明年第1季的季節需求減少，將自2026年起暫停增產計畫，僅於今年12月小幅增產。德國商業銀行分析師蘭布雷特說：「若俄烏達成停火協議，雙方對能源基礎設施的攻擊將會停止、甚至解除，這會降低油價走高的風險。」然而，全球風險管理公司分析師拉斯穆森指出，俄烏談判若陷僵局，「美國總統川普可能再次加強對俄國石油業的制裁，進一步推升國際油價」。