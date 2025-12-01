快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

OPEC+ 下季可能暫停增產

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

知情人士透露，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）11月30日舉行產量會議，預料將決議暫停增產，維持明年第1季的產量目標於現有水準不變，而俄烏戰爭和平談判是否順利，將是觀察重點。

彭博資訊與路透引述知情人士指出，OPEC+將決議明年第1季暫停增產，因為油市供過於求的疑慮升高，促使這個產油國集團放慢「增產保市」行動的步調。油市正在關注俄烏停火談判是否能夠出現突破，若能達成共識，俄國原油有望重返市場。

OPEC+於11月初宣布，預期明年第1季的季節需求減少，將自2026年起暫停增產計畫，僅於今年12月小幅增產。德國商業銀行分析師蘭布雷特說：「若俄烏達成停火協議，雙方對能源基礎設施的攻擊將會停止、甚至解除，這會降低油價走高的風險。」然而，全球風險管理公司分析師拉斯穆森指出，俄烏談判若陷僵局，「美國總統川普可能再次加強對俄國石油業的制裁，進一步推升國際油價」。

俄烏戰爭 OPEC 俄國

延伸閱讀

俄烏若正式停戰 法人看好新興等散裝股將受惠

俄明年軍費逾1600億 約開戰年3倍 瑞典模擬戰爭演習劍指莫斯科

OPEC+部長會議料維持原油產量 觀察俄烏和平談判

俄羅斯大規模夜襲烏克蘭 至少6死數十人傷

相關新聞

美股有望迎耶誕行情 為年底及2026多頭走勢添柴火

美股上周反彈、美國今年黑色星期五銷售額加速成長，再加上美股歷來甚少在12月下跌的歷史經驗，都成為美股12月走勢的好兆頭，...

Fed降息1碼 預期升溫

市場對美國聯準會（Fed）12月降息1碼的預期日益升溫，機率在上周升破80%，為10月以來首見，也可能使美元匯率在年底前...

酷澎爆雷大規模個資外洩 CEO公開道歉 傳陸籍前員工涉案

電商巨擘酷澎（Coupang）證實，3,370萬名用戶的個資出現大規模外洩，影響人數已幾乎是該公司的所有客戶，並公開道歉...

英特爾前CEO基辛格：台積赴美設廠無助改變現狀 美晶片降低依賴亞洲難

美國晶片大廠英特爾（Intel）前執行長基辛格接受英國金融時報（FT）專訪時表示，他認為台積電赴美設廠，無助於降低晶片製...

英特爾前CEO基辛格被迫辭職 迄今仍無法理解

半導體老將基辛格2021年懷抱帶領英特爾重返榮耀的雄心壯志，回鍋該公司並出任執行長，結果短短三年多就被迫辭職。基辛格坦言...

OPEC+ 下季可能暫停增產

知情人士透露，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）11月30日舉行產量會議，預料將決議暫停增產，維持明年第1季的產量目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。